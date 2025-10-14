Tiefschlag für Hinterbliebene – Witwenrente wird gekürzt

Das wohlhabende Deutschland zeigt sich schäbig: Über 750.000 Frauen verlieren im Schnitt 208 Euro monatlich. Wer betroffen ist und welche Maßnahmen jetzt helfen können.
Weitere Neuigkeiten bei Grundsicherung und Altersversorgung: Das Bundessozialgericht (BSG) in Kassel hat ein einschneidendes Urteil zur Witwenrente gefällt: Steuerliche Verlustrück- und -vorträge dürfen bei der Berechnung des anrechenbaren Einkommens nicht berücksichtigt werden. Das Gericht betont die klare Trennung zwischen Steuer- und Rentenrecht. Die Witwenrente diene als aktueller Unterhaltsersatz, weshalb nur das tatsächlich im jeweiligen Monat erzielte Einkommen relevant sei.