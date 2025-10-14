Tiefschlag für Hinterbliebene – Witwenrente wird gekürzt

Das wohlhabende Deutschland zeigt sich schäbig: Über 750.000 Frauen verlieren im Schnitt 208 Euro monatlich. Wer betroffen ist und welche Maßnahmen jetzt helfen können.

Weitere Neuigkeiten bei Grundsicherung und Altersversorgung: Das Bundessozialgericht (BSG) in Kassel hat ein einschneidendes Urteil zur Witwenrente gefällt: Steuerliche Verlustrück- und -vorträge dürfen bei der Berechnung des anrechenbaren Einkommens nicht berücksichtigt werden. Das Gericht betont die klare Trennung zwischen Steuer- und Rentenrecht. Die Witwenrente diene als aktueller Unterhaltsersatz, weshalb nur das tatsächlich im jeweiligen Monat erzielte Einkommen relevant sei.

Unsere Empfehlung für Sie Rentenpaket Aktivrente kommt 2026: Revolution für Millionen Rentner Ab 2026 können Rentner mit der neuen Aktivrente bis zu 2.000 Euro monatlich steuerfrei hinzuverdienen - offenbar ohne die Steuerfalle Progressionsvorbehalt. Gleichzeitig läuft Ende 2025 eine wichtige Übergangsregelung aus, die bisher verhinderte, dass bestimmte Rentenaufschläge als Einkommen angerechnet werden. Besonders betroffen sind Frauen, die neben der Witwenrente eine Erwerbsminderungsrente beziehen.

Witwen für Erwerbsminderungsrente bestraft

Seit Juli 2024 erhalten etwa drei Millionen Menschen einen Aufschlag auf ihre Erwerbsminderungsrente. Ab Dezember 2025 wird dieser Aufschlag jedoch als Einkommen gewertet und mindert damit die Witwenrente. Nach Daten der Rentenversicherung beziehen rund 5,5 bis 6 Millionen Menschen eine Hinterbliebenenrente. Über 750.000 Frauen verlieren durch die Einkommensanrechnung bereits jetzt durchschnittlich 208 Euro monatlich – rund 2.500 Euro pro Jahr.

Immer weniger Witwenrente in Deutschland

Die Zahlen zeigen eine deutliche Tendenz: Ohne Einkommensanrechnung liegt die Witwenrente im Mittel bei etwa 738 Euro monatlich. Greift die Anrechnung, fällt sie auf rund 530 Euro. Während andere europäische Länder im Süden des Kontinents zu Witwen und Waisen recht großzügig sind, zeigt sich das vermeintlich wohlhabende Deutschland vergleichsweise schäbig.

Verzweifelte Witwe (Symbolbild). Foto: IMAGO/HalfPoint Images

Betriebsrente schmälert Witwenrente

Besonders hart trifft es Frauen, die nach dem Verlust des Partners weiter erwerbstätig bleiben oder eine betriebliche Altersversorgung beziehen. Auch Einmalzahlungen wie Abfindungen können problematisch sein, da sie je nach Zuflusszeitpunkt zu Anrechnungen führen, die über Monate nachwirken.

Grund ist die gesetzliche Regelung nach § 97 SGB VI, wonach eigene Einkünfte oberhalb eines Freibetrags anteilig auf die Hinterbliebenenrente angerechnet werden. Laut Bundesregierung betrifft dies etwa 46 Prozent aller Witwen und Witwer.

Tipps für die Witwenrente

Rentenbescheide genau prüfen

Korrekte Anwendung von Freibeträgen kontrollieren

Einmalzahlungen strategisch planen

Bei Unklarheiten Widerspruch einlegen

Veränderungen im Erwerbseinkommen frühzeitig melden

Aus Sicht vieler Betroffener stellen sich zwei zentrale Fragen: Sind die Freibeträge ausreichend, und ist die Mechanik der Anrechnung noch zeitgemäß? Experten fordern, dass die Politik Freibeträge und Anrechnungsmechanismen an heutige Lebensrealitäten anpassen sollte, damit Hinterbliebene nicht in finanzielle Nöte geraten.