Bei dem Brand einer Tiefgarage in Nagold entstand ein Schaden in Millionenhöhe. Unsere Redaktion hat wegen der Brandursache nachgehakt.

Ein schreckliches Wochenende liegt hinter der Nagolder Region. Die Feuerwehren waren Anfang Juli quasi im Dauereinsatz – bei drei Großbränden in Nagold, Altensteig und Simmersfeld.

In Nagold geriet ein Feuer in der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses außer Kontrolle. Dabei entstand nicht nur ein Schaden in Millionenhöhe – 25 Bewohner verloren auf unbegrenzte Zeit ihren Wohnort.

Rund um den Brand gehen seitdem Gerüchte um, dass wohl eine Ladestation in der Tiefgarage Auslöser gewesen sein sollte. Doch ob das stimmt? Unsere Redaktion hat bei Polizei und der Stadt Nagold nachgehakt, ob die Ermittlungen der Polizei bereits Ergebnisse geliefert haben. Und, ob die Bewohner wieder zurück in ihre Wohnungen konnten.

Ermittlungen dauern an

Allerdings dauern die Ermittlungen der Polizei noch an. Benjamin Koch, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Pforzheim, erklärt auf Nachfrage, dass das Gutachten des Brandsachverständigen noch nicht vorliege. Dementsprechend könne die Brandursache aktuell noch nicht abschließend benannt werden. Es lägen auch noch keine Hinweise vor, die für eine Vorsatztat sprechen würden – sprich, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde.

Ebenso unterstreicht Koch auf Nachfrage, dass es keine belastenden Hinweise gebe, „die abschließend für eine Brandursache durch eine Ladesäule sprechen könnten.“

Was jedoch klar ist: Laut Hausverwaltung können die Bewohner nicht in die Wohnungen zurückziehen, so Koch. Insbesondere wegen der „nicht intakten Versorgungsleitungen“. Das statistische Gutachten liege für das Mehrfamilienhaus im Oberen Steinberg ebenfalls noch nicht vor.

Große Solidarität der Bevölkerung

Immerhin konnten die Bewohner noch in der Nacht des Feuers sich mit dem Nötigsten versorgen und bei Angehörigen oder in Notunterkünften der Stadt Nagold unterkommen, wie Julia Glanzmann, Pressesprecherin der Stadt Nagold, auf Nachfrage erläutert. Dafür sei die „große Solidarität“ der Bürger ausschlaggebend gewesen. So musste die Stadt auch nur für vier Personen eine individuelle Lösung finden.

Die Stadt hält für solche Fälle allerdings einzelne Zimmer oder Wohnungen frei oder sucht im Einzelfall nach geeigneten Lösungen, erklärt Glanzmann.