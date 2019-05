Tiefenbronn Familiendrama: Frau und Kind mit Stichwaffe getötet

Tiefenbronn - Eine in Tiefenbronn (Enzkreis) getötete 38-jährige Frau und deren acht Jahre alter Sohn sind mit einer Stichwaffe umgebracht worden. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstag mitteilten, starb das Kind durch Schnittwunden am Hals. Seine Mutter sei ebenfalls an Stich- und Schnittverletzungen am Hals gestorben. Das habe die Obduktion der Leichen ergeben. Ein weiterer Sohn der Familie war nach der Tat vom vergangenen Samstag mit ähnlichen, lebensgefährlichen Verletzungen gefunden worden. Er ist außer Lebensgefahr.