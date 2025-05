Tiefe von fast 69 Kilometern: Beben der Stärke 6,1 vor griechischer Insel Kreta

1 Immer wieder mal Erdbeben: Urlaubsinsel Kreta. (Archivbild) Foto: Socrates Baltagiannis/dpa In Griechenland bebt häufiger die Erde. Diesmal kommt es in der südlichen Ägäis vor Kreta zu einem Beben.







Athen - Vor der griechischen Insel Kreta hat es am Morgen ein Beben der Stärke 6,1 gegeben. Die Tiefe des Bebens gab die US-Erdbebenwarte USGS mit 68,9 Kilometern an. Das Epizentrum lag demnach 58 Kilometer nordöstlich des Inselortes Eloúnda in der südlichen Ägäis. Das Beben habe sich vor allem durch seine gefühlt lange Dauer ausgezeichnet, sagten Kreta-Bewohner griechischen Medien. Die Dauer eines Bebens wird von den Instituten nicht angegeben.