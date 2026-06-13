Tiefbauamt Balingen: Amtsleiter Mutscheller – lange wurde an der Infrastruktur gespart

Straßenbau, Gewässerschutz und Baumpflege: Die Arbeit im Tiefbauamt ist vielfältig. Volker Mutscheller spricht über die aktuellen Herausforderungen und Aufgaben.

Mehr als 300 Kilometer Straße, jede Menge Kreisverkehre, unzählige Radwege sowie rund 80 Brücken sorgen in Balingen dafür, dass die Menschen von A nach B kommen. Zusätzlich zu dieser komplexen Infrastruktur kommen noch Grünanlagen und Gewässer, die vom Tiefbauamt überwacht, unterhalten und ausgebaut werden. Amtsleiter Volker Mutscheller gibt im Gespräch mit unserer Redaktion einen tiefen Einblick in die Arbeit seines Teams.

In seinem Büro mit Blick auf den Balinger Marktplatz erzählt der 56-jährige Diplom-Ingenieur, was die 17-köpfige Mannschaft des Tiefbauamts täglich leistet – und das ist eine ganze Menge. Einen großen Teil machen der Bau und die Sanierung der vielen Straßen in der Eyachstadt aus.

Experten für alle Ortsteile

„Wir haben unser Team so strukturiert, dass wir Experten für alle Ortsteile haben, die sich entsprechend in den Ortschaften auskennen und zuständig sind“, erklärt der Unterdigisheimer. Zudem fährt täglich ein Amtsmitarbeiter die Straßen ab und achtet auf eventuelle Schäden.

Aufgrund des riesigen Straßennetzes gestaltet sich die komplette Überwachung jedoch als schwierig. „Wir können nicht überall sein“, meint Mutscheller. Deshalb ist der Amtsleiter froh über Hinweise aus der Bevölkerung. „Von diesen erhalten wir knapp 300 im Jahr“, so Mutscheller.

Da kann es sich um Hinweise auf Schlaglöcher handeln oder um defekte Straßenbeleuchtungen. Von konstruktiven Beiträgen bis zu abstrusen Forderungen ist alles dabei. Das Tiefbauamt nimmt diese Hinweise entgegen und prüft, was die Stadt dann tun kann.

Fokus auf Erhalt der Straßen

Eine der Hauptaufgaben des Tiefbauamts besteht aktuell und wohl auch noch in den kommenden Jahren in der Sanierung beziehungsweise dem Neubau ganzer Straßenzüge. Das liegt, so ehrlich muss man sagen, ganz einfach am teils sehr maroden Straßennetz.

Dies bestreitet Mutscheller gar nicht. Er betont aber, dass es sich dabei um kein exklusives Problem in Balingen handelt, sondern um ein bundesweites Dilemma. „In den vergangenen Jahrzehnten wurde kräftig gespart, auch an der Infrastruktur“, erklärt der 56-Jährige. Die Folgen zeigen sich jetzt. Eine Baustelle nach der anderen wird eingerichtet. Ganz aktuell erhält die Verbindungsstraße zwischen Ostdorf und Engstlatt einen neuen Belag.

Bauprojekte, etwa das der Brücke Hürsten in Engstlatt, haben gerade begonnen. Andere Baumaßnahmen wie die Errichtung eines Kreisverkehrs an der Kreuzung Bahnhofstraße/Auf Jauchen und Sanierungsvorhaben in der Schmidstraße und der Lange Straße stehen noch bevor. „Die Bürger müssen in den kommenden Jahren noch mit einigen Straßenbaustellen rechnen“, schickt Mutscheller voraus.

Die Straße zwischen Engstlatt und Ostdorf wird erneuert. Viele weitere Baustellen werden noch folgen. Foto: Eyckeler

Besonders hart könnte es dabei Dürrwangen und Frommern treffen. Im Juli beginnt der erste Bauabschnitt für das neue Zentralklinikum mit Erschließungsarbeiten. Zeitweise Vollsperrungen auf der Ebinger Straße seien unumgänglich, meint der Amtsleiter.

Neben der Umsetzung oder der Vergabe dieser Maßnahmen übernimmt das Tiefbauamt in einigen Fällen auch die Planung der Arbeiten. Wenn sich Bürger fragen, wieso die Zeit von Planung bis Fertigstellung oft länger dauert als gewünscht, liefert Mutscheller den Grund hierfür: „Es wird grundsätzlich alles komplizierter“, sagt er im Hinblick auf die wachsende Bürokratie. Es gebe immer mehr Vorschriften, Genehmigungen müssten eingeholt und diverse Fachstellen müssten ins Boot geholt werden.

Bewässerung große Herausforderung

Neben der Erhaltung des Straßennetzes fallen auch bestimmte Gewässer wie die Steinach oder der Schiefersee sowie die zahlreichen öffentlichen Grünanlagen in den Zuständigkeitsbereich des Tiefbauamts. Der Hochwasserschutz muss gewährleistet sein, Hunderte Bäume gilt es zu bewässern.

Gerade die Bewässerung der Balinger Flora gestaltet sich laut Mutscheller im Hinblick auf den Klimawandel immer schwieriger. Einerseits sorgen die Bäume – etwa in der Friedrichstraße – dafür, dass sich im Sommer die Stadt nicht so extrem aufheizt, andererseits verbrauchen die Bäume enorm viel Wasser. Wasser, mit dem gerade während Hitzeperioden sorgsam umgegangen werden muss.

Deshalb achtet das Tiefbauamt gerade bei der Erschließung neuer Wohngebiete darauf, dass Regenwasser etwa über offene Gräben und Wiesen auf schnellem Wege an die Natur zurückgegeben wird.

„Langweilig wird uns auf jeden Fall nicht in nächster Zeit“, meint Mutscheller, der gerade das an seiner Arbeit schätzt. „Unser Aufgabenfeld ist extrem vielfältig, was für enorm viel Abwechslung im Tiefbau sorgt.“