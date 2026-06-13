Tiefbauamt Balingen: Amtsleiter Mutscheller – lange wurde an der Infrastruktur gespart

Straßenbau, Gewässerschutz und Baumpflege: Die Arbeit im Tiefbauamt ist vielfältig. Volker Mutscheller spricht über die aktuellen Herausforderungen und Aufgaben.
Mehr als 300 Kilometer Straße, jede Menge Kreisverkehre, unzählige Radwege sowie rund 80 Brücken sorgen in Balingen dafür, dass die Menschen von A nach B kommen. Zusätzlich zu dieser komplexen Infrastruktur kommen noch Grünanlagen und Gewässer, die vom Tiefbauamt überwacht, unterhalten und ausgebaut werden. Amtsleiter Volker Mutscheller gibt im Gespräch mit unserer Redaktion einen tiefen Einblick in die Arbeit seines Teams.