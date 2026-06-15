Tiefbau in Hechingen: Reichenbach-Verdolung – Unter Tage geht es voran

In Stettens Unterwelt. Doch hier fließt nicht der Styx, sondern der Reichenbach, und nicht Charon, der Fährmann, holt an diesem Tag die Ankommenden ab, sondern Baustellenleiter Ali Jusufi. Anwesend sind bei dem Ortstermin auf der Baustelle in der Stettener Dorfmitte von der Stadtverwaltung Michael Werner, Fachbereich Bau und Technik, seine Mitarbeiterin Elisabeth Oesterle, die Erste Beigeordnete Dorothee Müllges und Stettens Ortsvorsteher Otto Pflumm.

Zeit für die Reißleine Vorgeschichte: Als in den 1960er und -70er Jahren allerorts die Wohngebiete wuchsen und der Autoverkehr zunahm, wurde in Stetten der Reichenbach entlang der Zinkenstraße auf einer Länge von 80 Metern kanalisiert, verdolt, zugedeckelt, um die Fahrbahn verbreitern zu können. Das Bauwerk ist in die Jahre gekommen, die Substanz hat gelitten; zum einen bedingt durch den damaligen Stand der Bautechnik, bedingt aber auch durch Witterungseinflüsse und durch immer mehr Salzwasser, das wegen des Winterdienstes durch den Asphalt in den Beton eindringt. Und nicht zuletzt bedingt durch den Zahn der Zeit.

Blick in den 80 Meter langen Kanal unter der „Zinkenstraße“. Inmitten läuft der Reichenbach. An der Wasserrinne wird nichts verändert, alles ringsum wird jedoch ersetzt oder ertüchtigt. Foto: Badura

Der letzte der regelmäßigen Zustandsberichte des Kanals veranlasste die Stadtverwaltung und den Gemeinderat im November 2024, „die Reißleine zu ziehen“, wie es Michael Werner formuliert. Die „Zinkenstraße“ wurde halbseitig gesperrt, ein Ampelverkehr eingerichtet. Dass ein Laster durch die Straßendecke und in die Bachunterführung kracht, stand nicht zu befürchten, doch man wollte sichergehen und die Belastung von der Fahrbahn und damit von der darunter liegenden Kanaldecke nehmen.

Mauer drohte zu kippen

Die Bauarbeiten starteten jedoch nicht hier, sondern unweit entfernt „Im Zinken“, wo sich eine Betonwand gefährlich dem Reichenbach zuneigte. Es war eine Frage der Zeit, wann sie kippen würde. Die Mauer wurde auf der Straßenseite abgegraben und das Fundament mit einer Art Betonkeil verstärkt. Ihre Schräglage hat die Wand behalten, doch die Einsturzgefahr ist gebannt.

Hochdruck bringt es an den Tag

Örtlicher Sprung zurück in die Zinkenstraße. Hier begannen die Arbeiten im April. Auf der Strecke von der Einbiegung „Bachstraße/Zinkenstraße“ bis zum „Zinken“ herrscht seither Vollsperrung. Man hat den Straßenbelag entfernt, und den Kanal freigelegt. Drei der „Deckel“ an den besonders stark angegriffenen Dehnfugen des Kanals wurden entfernt. Neue sind im Anmarsch. Die anderen, die weniger in Mitleidenschaft gezogen sind, bleiben. Doch auch sie weisen erhebliche Schäden auf. Der Hochdruckstrahler der Bauleute bringt es an den Tag: Poröser Beton spritzt unter der geballten Wasserkraft von Decken und Wänden weg. Darunter wird korrodierte Armierung, also verrosteter Stahl, sichtbar. Was weiter drinnen zum Vorschein kommt, hält und ist noch stabil wie zur Einbauzeit. Diese Strecken und Flächen brauchen nur an der Oberfläche verstärkt zu werden.

Anstelle der alten, maroden, wurden beidseitig neue Fugen mit einer Breite von je 2,50 Meter betoniert, die Deckenunterseiten und Wandabplatzungen saniert man wiederum mit Beton oder mit Spritzmörtel.

Auch die Deckel, über die später wieder die Straße und Gehwege führen, erhalten neue Oberflächen, um künftig das Eindringen von Regen- und Salzwasser in die Bausubstanz des Kanals – und in den Reichenbach – zu verhindern.

Rund 2,5 Millionen Euro veranschlagt

Wenn die Arbeit am Kanal erledigt ist, wird die „Zinkenstraße“ auf einer Länge von 140 Meter eine neue Fahrbahn, neue Bürgersteige, Abwasser- und Wasserleitungen erhalten. Nach dem Abschluss – laut Ankündigung Ende des Jahres –, wenden sich die Bauleute wieder dem „Zinken“ zu, die Bachmauern zwischen dem Kanal und der instand gesetzten Stützmauer harren ebenfalls noch der Sanierung. An Kosten für die gesamte Maßnahme sind rund 2,5 Millionen Euro veranschlagt. Eine gewaltige Summe, es handelt sich jedoch, wie Michael Werner betont, um ein gewaltiges Bauwerk, das in seiner Komplexität Ingenieur-, Straßen- und Gewässerbau in sich vereint.

Danach wäre der Bachverlauf in der „Bachstraße“ an der Reihe. Hier fällt jedoch die Zuständigkeit, und damit die Finanzierung, an den Landkreis. Worauf man alles andere als neidisch ist.

Lob für technisch saubere Ausführung

Unternehmen

Die Arbeiten an der gekippten Stützmauer erledigte das Rangendinger Unternehmen Dehner & Dieringer. In der „Zinkenstraße“ sind die Müller GmbH Lautlingen und Norbert Hartmann Straßberg mit den Gewerken beauftragt. Die Mössinger Firma BSN leistet die Betongewerke als Subunternehmen. Für den sichtbaren Fortschritt und die saubere Ausführung gab’s beim Ortstermin ein Lob vonseiten der Stadtverwaltung.