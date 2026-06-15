Tiefbau in Hechingen: Reichenbach-Verdolung – Unter Tage geht es voran

Die Sanierung der Reichenbach-Verdolung in der Stettener „Zinkenstraße“ stellt ein Millionenprojekt dar – und Baufachleute vor besondere Herausforderungen.
In Stettens Unterwelt. Doch hier fließt nicht der Styx, sondern der Reichenbach, und nicht Charon, der Fährmann, holt an diesem Tag die Ankommenden ab, sondern Baustellenleiter Ali Jusufi. Anwesend sind bei dem Ortstermin auf der Baustelle in der Stettener Dorfmitte von der Stadtverwaltung Michael Werner, Fachbereich Bau und Technik, seine Mitarbeiterin Elisabeth Oesterle, die Erste Beigeordnete Dorothee Müllges und Stettens Ortsvorsteher Otto Pflumm.