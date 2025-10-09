Tido Lüdtke geht Ende 2025: Bad Wildbad bekommt einen neuen Kämmerer

Nur eine Randnotiz in der Gemeinderatssitzung war die Neubesetzung der wichtigen Stelle des Bad Wildbader Stadtkämmerers. Ein Nachfolger für Tido Lüdtke ist gefunden.
Relativ dürftig war die Bekanntgabe im Bad Wildbader Gemeinderat. Lediglich schriftlich wurde in der öffentlichen Sitzung darüber informiert, dass es gleich zwei Stellenbesetzungsverfahren in der Bad Wildbader Finanzverwaltung gibt beziehungsweise gegeben hat. So wurde ein neuer Leiter für die Finanzverwaltung gesucht und zusätzlich ein Sachbearbeiter in der Finanzverwaltung.