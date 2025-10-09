Tido Lüdtke geht Ende 2025: Bad Wildbad bekommt einen neuen Kämmerer

Nur eine Randnotiz in der Gemeinderatssitzung war die Neubesetzung der wichtigen Stelle des Bad Wildbader Stadtkämmerers. Ein Nachfolger für Tido Lüdtke ist gefunden.

Relativ dürftig war die Bekanntgabe im Bad Wildbader Gemeinderat. Lediglich schriftlich wurde in der öffentlichen Sitzung darüber informiert, dass es gleich zwei Stellenbesetzungsverfahren in der Bad Wildbader Finanzverwaltung gibt beziehungsweise gegeben hat. So wurde ein neuer Leiter für die Finanzverwaltung gesucht und zusätzlich ein Sachbearbeiter in der Finanzverwaltung.

Wie Bürgermeister Marco Gauger auf Anfrage unserer Redaktion bestätigte, bleibt der bisherige Stadtkämmerer Tido Lüdtke noch bis Jahresende Amtsleiter, die Stabübergabe an seinen Nachfolger erfolgt dann zum 1. Januar 2026. Eigentlich hätte Lüdtke bereits im September das Rentenalter erreicht, offenbar konnte ihn der Bürgermeister aber überzeugen, noch ein paar Monate dranzuhängen und noch den Haushalt für das nächste Jahr mit vorzubereiten. Und auch die Nachfolge ist bereits geklärt, so Gauger: „Die Stelle war öffentlich ausgeschrieben, im Bewerbungs- und Besetzungsverfahren konnte sich Heiko Friedrich durchsetzen. Er ist seit 2019 Stellvertretender Leiter der Finanzverwaltung.“ Der künftige Stadtkämmerer setzte sich in einem Bewerberfeld mit fünf Personen durch.

Mehr als 25 Jahre in Bad Wildbad

Friedrich ist bereits seit mehr als 25 Jahren im Dienst der Stadt Bad Wildbad. Aufgewachsen in Sachsen, legte er an der Erweiterten Oberschule in Schneeberg das Abitur ab, bevor er 1992 beim Landkreis Aue-Schwarzenberg, dem heutigen Erzgebirgskreis, seine Ausbildung als Verwaltungsfachangestellter mit verkürzter Lehrzeit absolvierte.

Zwischen 1995 und Anfang 2000 durchlief er verschiedene Aufgabenbereiche beim dortigen Landratsamt, zunächst im Rechts- und Personalamt, anschließend als Sachbearbeiter Datenschutz, als juristischer Sachbearbeiter sowie als Referent des stellvertretenden Landrats. Im Mai 2000 startete seine berufliche Laufbahn bei der Stadt Bad Wildbad. Um einen neuen Arbeitsplatz hatte er sich in nahezu ganz Deutschland auf freie Stellen beworben. Seine Wahl fiel auf Bad Wildbad, wo ihm eine Position im Bereich Geschäftsstelle Gemeinderat offeriert wurde. Zwei Jahre später wurde er hier Leiter der Steuerabteilung. Im Juli 2019 wechselte in die Finanzverwaltung. Dort trat er die Position des stellvertretenden Leiters an.

Eine Parallele zu seinem Vorgänger Lüdtke gibt es: Wie dieser viele Jahre bis zum Erreichen der Altersgrenze ist auch Friedrich seit Jahren in der Bad Wildbader Feuerwehr aktiv.