1 Die Schwenninger Wild Wings organisieren ihren Ticketverkauf aufgrund der Corona-Verordnung neu. Foto: Eibner

Die Schwenninger Wild Wings haben auf die seit 16. September gültige Corona-Verordnung reagiert und verkaufen ihre Heimspieltickets nur noch zwei Wochen im Voraus.

VS-Schwenningen - Seit dem 16. September sieht die Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg für die geltenden Hygieneregeln bei Veranstaltungen eine Stufenregelung vor, die sich an der Auslastung der Intensivbetten und der Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz orientiert. Dies hat auch Auswirkungen auf den Spielbetrieb der Wild Wings und den Vorverkauf der Spieltagtickets, wie der Verein auf seiner Homepage mitteilt.

"Nach wie vor hoffen wir so lange wie möglich an der 3G-Regelung festhalten zu können", heißt es von Vereinsseite. "Beim Überschreiten der neuen Basisstufe sind wir als Veranstalter aber gezwungen, in der Warnstufe auf 2G oder PCR-Test, sowie in der Alarmstufe auf 2G zu reduzieren."

Ticketverkauf alle zwei Wochen

Da die Entwicklung bei dieser Stufenregelung für die Verantwortlichen aktuell nicht vorhersehbar sei, haben sie sich vorerst dazu entschieden, nur zweiwöchentlich in den Ticketverkauf zu gehen. Immer freitags ab 9.30 Uhr wird das Heimspiel für die kommende Woche im Fanshop, im Onlineticketshop und an den Vorverkaufsstellen buchbar sein.

Das bedeutet im konkreten Fall, dass vorerst nur die Spiele gegen die Krefeld Pinguine (1. Oktober) und Iserlohn (10. Oktober) in den Vorverkauf startet. Am kommenden Freitag, 1. Oktober, werden dann die Karten für das Derby gegen die Adler Mannheim freigeschalten. Die finale Regelung für das jeweilige Heimspiel wird durch das Stufensystem des Landes 48 Stunden vor dem Spiel Verbindlichkeit erlangen. "Wir bitten daher alle Zuschauer, die nicht unter die 2G-Regelung fallen, sich vor dem Ticketkauf selbstverantwortlich bei der offiziellen Seite des Landes Baden-Württembergs über den aktuellen Stand zu informieren." Alle genesenen oder geimpften Zuschauer (2G) sind von keinen weiteren Einschränkungen betroffen, so die Wild Wings.

Spiele vor Publikum nur eingeschränkt möglich

Die Verantwortlichen weisen nochmals darauf hin, dass aufgrund der Corona-Pandemie die Spiele vor Publikum seit geraumer Zeit nur eingeschränkt möglich sind. Deshalb gelte es für Besucher der Helios-Arena die gängigen Hygiene- und Verhaltensregeln, die allgemeinen Ticket-Geschäftsbedingungen sowie die geltende Haus- und Stadionordnung zu beachten.

"Als Ticketinhaber sind Sie Ansprechpartner für eine mögliche Nachverfolgung durch das Gesundheitsamt. Bitte respektieren und halten Sie sich an die geltenden Hygiene- und Verhaltensregeln, um den Stadionbesuch für sich selbst und andere so sicher wie möglich zu gestalten."