Tickets zu gewinnen: Mit der Lahrer Zeitung zum Spiel des SC Freiburg

1 Im Europa-Park-Stadion tritt der SCF im Januar gegen Holstein Kiel an. Die LZ verlost dafür zwei Tickets. Foto: Europa-Park

Die Lahrer Zeitung verlost für das Spiel der Freiburger gegen Holstein Kiel zwei Tickets. Zwei Karten für Rulantica gibt es zudem noch obendrauf.









Die Störche ziehen von Norden in den Süden, wenn Holstein Kiel im Januar auf den SC Freiburg trifft. Der genaue Spieltermin wurde von der DFL noch nicht festgelegt, es wird allerdings an dem Wochenende von Freitag, 10. Januar, bis Sonntag, 12. Januar, im Europa-Park-Stadion zur Sache gehen. Und das Beste daran: Die Lahrer Zeitung verlost einmal zwei Tickets für das Spiel und legt, für eine Abkühlung im kühlen Nass nach einer möglicherweise hitzigen Begegnung, noch zwei Karten für die Wasserwelt Rulantica obendrauf. Alles was Sie, lieber Leser, für Ihre Teilnahme tun müssen, ist eine E-Mail mit ihrem Namen an gewinnen@lahrer-zeitung.de zu schicken. Teilnahmeschluss ist der 7. November.