Tickets jetzt auch online: Die Freibadsaison in Baiersbronn startet am 10. Mai

Mit dem Mai zieht nicht nur der Frühling ins Murgtal ein, sondern auch die Vorfreude auf den Sprung ins kühle Nass, schreibt die Gemeinde Baiersbronn in einer Pressemitteilung. Ab kommendem Samstag, 10. Mai, öffnen die vier Freischwimmbäder der Gemeinde wieder ihre Tore. Bis zum 14. September laden die Anlagen in Baiersbronn, Klosterreichenbach, Obertal und Schönmünzach Groß und Klein zum Planschen, Schwimmen und Verweilen ein.

„Unsere Bäder stehen für Erholung, Bewegung und Begegnung – ein Ort, an dem sich die Bürgerinnen und Bürger wie auch Gäste zuhause fühlen dürfen“, wird Bürgermeister Michael Ruf in der Mitteilung zitiert. Der Startschuss für die diesjährige Saison sei auch für das gesamte Team ein besonderer Moment: „Wir freuen uns jedes Jahr aufs Neue, wenn Leben in die Bäder einkehrt.“

Durchgängig geöffnet

Das Freibad in Baiersbronn ist durchgängig täglich von 10 bis 21 Uhr geöffnet – unabhängig von der Wetterlage. Die anderen drei Freibäder in Klosterreichenbach, Obertal und Schönmünzach richten sich nach der Schlechtwetterregelung: Bei unklarer Wetterlage wird spätestens bis 9 Uhr entschieden, ob das jeweilige Bad öffnet.

Ein Anruf vor dem Besuch bringt hier Klarheit. Auf der Homepage der Gemeindewerke sind die entsprechenden Telefonnummern und WhatsApp-Kanäle verlinkt, um auch ohne Anruf die aktuellsten Informationen zu erhalten, heißt es in der Mitteilung weiter.

Neuer Online-Ticket-Shop

„Gerade für Familien ist es wichtig zu wissen, worauf sie sich verlassen können“, erklärt Karin Schröder, Kaufmännische Betriebsleiterin der Gemeindewerke Baiersbronn.

Ein Schritt in Richtung Komfort sei der neu aufgestellte Online-Ticket-Shop. Ob Einzel-, Dauer- oder Jahreskarte: Viele Tickets lassen sich nun bequem von zuhause aus buchen. Wer sich für eine Jahres- oder Dauerkarte entscheidet, kann diese online als QR-Code erwerben oder direkt am Kassenautomaten im Freibad Baiersbronn im wiederverwendbaren Kartenformat ausdrucken. Die Karten gelten für alle vier Freibäder und lassen sich auf Wunsch vor Ort im Freibad Baiersbronn registrieren und personalisieren – für mehr Sicherheit bei Verlust oder Diebstahl.

Trend zur digitalen Lösung

Beim Kauf von Einzel- und Mehrfachtickets gilt es, auf den jeweiligen Einsatzbereich zu achten: Tickets, die über den Webshop, den Kassenautomaten oder die Personalkasse im Freibad Baiersbronn erworben werden, sind ausschließlich in Baiersbronn einlösbar. Für die Freibäder in Klosterreichenbach, Obertal und Schönmünzach hingegen sind entsprechende Tickets ab dem 10. Mai direkt vor Ort an den jeweiligen Personalkassen in Papierform erhältlich – sie sind nicht im Freibad Baiersbronn gültig.

„Der Trend geht klar zur digitalen Lösung“, so Schröder. „Gleichzeitig bleiben wir flexibel: Wer lieber spontan vor Ort ein Ticket kauft, kann das selbstverständlich weiterhin tun.“

Hinter den Kulissen

Hinter den Kulissen sorgen engagierte Kräfte dafür, dass die Bäder reibungslos funktionieren – und sicher sind, heißt es. „Was viele nicht wissen: Die Arbeit im Freibad beginnt weit vor der offiziellen Eröffnung“, sagt Josef Dettling, Technischer Leiter der Freibäder. „Von der Technik über die Wasserqualität bis zur Pflege der Außenanlagen – wir arbeiten mit viel Herzblut daran, dass unsere Gäste sich wohlfühlen.“

Infos gibt es unter www.gemeindewerke-baiersbronn.de.