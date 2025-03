Stuttgart bekommt wieder zwei Länderspiele: Im Sommer steigen ein Halbfinale und das Spiel um Platz drei des Final Fours der Nations League in der MHP-Arena. Was jetzt schon über den Ticketverkauf bekannt ist.

Die Fußball-Europameisterschaft im vergangenen Sommer hat gezeigt: Nicht nur der VfB Stuttgart kann die Fußballfans in der Landeshauptstadt begeistern – auch die Nationalmannschaft ist dazu in der Lage.

Gleich zweimal gastierte die DFB-Elf im Turnierverlauf in der Stuttgarter Arena. In der Vorrunde gegen Ungarn (2:0) und beim bitteren Viertelfinal-Aus gegen den späteren Europameister Spanien (1:2 nach Verlängerung).

In diesem Sommer stehen wieder Länderspiele in Stuttgart an, in denen es tatsächlich um einen Titel geht. Stuttgart ist neben München Austragungsort des Final Fours in der Nations League. Das deutsche Team wird sein Halbfinale gegen Portugal allerdings in München austragen (4. Juni).

Die DFB-Elf – hier VfB-Mittelfeldmann Angelo Stiller – setzte sich im Viertelfinale gegen Italien durch. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

In Stuttgart treffen am 5. Juni im zweiten Halbfinale Europameister Spanien und Frankreich aufeinander. Die Sieger der beiden Partien ziehen ins Finale ein, das in München ausgetragen wird, das „kleine Finale“ findet am 8. Juni in Stuttgart statt.

Die Partien des Final Four im Überblick:

Halbfinale 1: Deutschland – Portugal (4. Juni 2025, 20.45 Uhr – München)

Halbfinale 2: Spanien – Frankreich (5. Juni 2025, 20.45 Uhr – Stuttgart)

Spiel um Platz 3: Verlierer Halbfinale 1 – Verlierer Halbfinale 2 (8. Juni, 15 Uhr – Stuttgart)

Finale: Sieger Halbfinale 1 – Sieger Halbfinale 2 (8. Juni, 20.45 Uhr – München)

Gibt es schon Tickets für die Nations League in Stuttgart?

Tickets für die Nations League-Partien in Stuttgart sind derzeit noch nicht nicht erhältlich. Dementsprechend ist auch noch nicht bekannt, was die Karten in den unterschiedlichen Kategorien kosten.

Wo kann man Karten für die Nations League in Stuttgart kaufen?

Sicher ist aber schon, über welchen Weg die Tickets unters (Fußball-)Volk gebracht werden. Der Verkauf läuft „analog“ zur Vergabe bei der Europameisterschaft. Damals konnten sich Fans für Karten bewerben. Das Verfahren läuft über das Ticketportal der Uefa.

Neuigkeiten zum Ticketverkauf veröffentlich auch der Deutsche Fußball-Bund auf seiner Homepage.