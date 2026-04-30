Tickets für Bus und Bahn im Land: Winfried Hermann verabschiedet sich mit einem Wisch

Auf seiner letzten Pressekonferenz als Verkehrsminister treibt Winfried Hermann (Grüne) noch einmal eine bisher zäh vorankommende Innovation für den Fahrkartenkauf voran.
Für Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) war es wohl die letzte Pressekonferenz nach 15 Jahren Amtszeit. Stunden vor seiner offiziellen Abschiedsfeier in der Staatsgalerie präsentierte er noch einmal eines seiner Lieblingsprojekte – das in den vergangenen drei Jahren einen zähen Start hatte. CiCoBW heißt eine App-Funktion, die Fahrkarten quer durch Baden-Württemberg ohne Blick auf Tarifzonen und Verbundgrenzen kaufen lässt.