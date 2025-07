Ticketautomaten in Grenzach-Wyhlen: Fahrkartenkauf nur noch ohne Bargeld

1 Die Fahrkartenautomaten in Grenzach-Wyhlen werden durch Modelle ohne die Möglichkeit zur Barzahlung ersetzt. Foto: Tim Nagengast Die Basler Verkehrsbetriebe (BVB) ersetzen zum Frühjahr 2027 alle Fahrscheinautomaten durch solche ohne die Möglichkeit zur Barzahlung. Dies gilt auch für Grenzach-Wyhlen.







Zur Begründung führen die BVB an, dass die aktuellen Fahrscheinautomaten am Ende ihrer Lebenszeit angekommen seien – technisch wie mechanisch. Die Geräte seien auf dem Markt nicht mehr erhältlich. Dies gelte auch für bestimmte Ersatzteile. Im Großraum Basel müssen daher 492 neue Automaten angeschafft werden. Dazu kommen 14 Modelle neuen Typs für Grenzach-Wyhlen (wegen der grenzüberschreitenden Buslinie 38) und jeweils fünf für Weil am Rhein (Tramlinie 8) und Saint-Louis (Tramlinie 3). Die Ticketautomaten werden gemeinsam von den BVB, der Baselland Transport AG (BLT), der Autobus AG Liestal, den Stadtwerken Weil am Rhein, der Saint-Louis Agglomération und der Gemeinde Grenzach-Wyhlen angeschafft.