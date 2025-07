Pünktlich um 11 Uhr starteten am Wochenende die U18-Mädels über die 100 Meter Hürden in das Mehrkampfwochenende. Mit dabei: Ida Weber (TV Sulz) und Juli Mauch (TSV Rottweil).

Beide kämpften sich im Laufe des Tages nach vorn. Nach Hochsprung, Kugelstoß und einer persönlichen Bestleistung über die 200 Meter belegte Ida Weber im Vierkampf mit 2142 Punkten – und damit Saisonbestleistung – Platz 29.

Juli Mauch lief sowohl die 100 Meter Hürden als auch die 200 Meter in neuer Bestzeit, wodurch sie eine neue persönliche Bestleistung im Vierkampf (2648 Punkte) aufstellte und auf Platz lag – eine gute Startposition für Tag zwei.

Eine Stunde später starteten Etienne Duclaux (U18, TSV Rottweil) und Matteo Valenti (U20, LG farbtex Nordschwarzwald/SG Schramberg) mit Fast-Bestzeit über 100 Meter in ihren Wettkampf.

Die Riegen der beiden Trainingskameraden maßen sich fast zeitgleich in Weitsprung, Kugelstoß, Hochsprung und 400 Meter, so dass sie sich mental unterstützen konnten. Duclaux fand nicht so gut in den Wettkampf, erzielte nur über die 400 Meter eine neue persönliche Bestzeit, belegte aber dennoch im Fünfkampf mit neuer Bestleistung Platz fünf. Valenti verbesserte in drei Disziplinen seine Bestzeit, und beendete den ersten Wettkampftag mit 3279 Punkten auf Platz vier.

Wettervorhersage sorgt für straffen Zeitplan

Am Sonntag hatten die Athleten zusätzlich mit einem der Wettervorhersage geschuldeten gestrafften Zeitplan und bis zu einstündigen Wettkampfunterbrechungen zu kämpfen. In der weiblichen Jugend belegte Ida Weber vom TV Sulz nicht an mit Saisonbestleistung (3486 Punkte) am Ende Platz 27. Die Rottweilerin Juli Mauch startete landete mit 4380 Punkten (neue persönliche Bestleistung und Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft) auf Rang acht.

Für die Jungs aus der Region begann der zweite Tag erfolgreich: Über 110 Meter Hürden liefen beide neue Bestzeiten. Etienne Duclaux lag damit zwischenzeitlich auf Platz drei, rutsche jedoch im Stabhochsprung und Speerwurf etwas ab. Die verlorenen Punkte konnte er im abschließenden 1500-Meter-Lauf nicht aufholen. Er beendete den Zehnkampf mit 5925 Punkten (neue Bestleistung und bestätigte DM-Qualifikation) auf Platz vier.

Sein Kollege Valenti lag nach übersprungenen 3,40 Metern im Stabhochsprung überraschend auf Platz drei. Nach dem 1500-Meter-Lauf war dann sogar klar: Der Athlet der SG Schramberg ist U20-Vizemeister. Mit neuer Bestleistung von 6167 Punkten qualifizierte auch er sich für die Deutsche Meisterschaft Ende August in Leverkusen.