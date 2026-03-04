Ticket-Angebot für Vereine: VfB-Frauen stehen vor einem neuen Zuschauerrekord

Am 21. März tragen die Frauen des VfB Stuttgart erstmals ein Heimspiel im großen Stadion aus. Für Vereine aus der Region gibt es ein spezielles Ticket-Angebot.

Bislang ist es beim VfB Stuttgart nur den Männern vorbehalten, ihre Heimspiele in der MHP-Arena auszutragen. Das wird sich am 21. März ändern, denn dann dürfen auch zum ersten Mal seine Frauen ein Heimspiel im großen Stadion austragen – und damit wohl einen neuen Zuschauerrekord aufstellen. Denn für die Zweitliga-Partie gegen Mainz 05 sind bereits mehr als 20 000 Tickets verkauft worden. Den bisherigen Rekord in der 2. Bundesliga der Frauen hält Union Berlin mit 20 132 Zuschauern.

Die Verlegung vom eigentlichen Spielort – dem Stadion des Stuttgarter Polizeisportvereins – in die benachbarte MHP-Arena findet im Rahmen des Tages des Kinder- und Jugendfußballs des Württembergischen Fußballverbands statt, der wiederum Teil der neuen „Wir als Team“-Strategie ist. „Diese Strategie legt von 2025 bis zunächst 2030 den Schwerpunkt auf die nachhaltige Förderung von Frauen und Mädchen im Fußball“, heißt es dazu vom WFV.

Vereine zahlen nur 5 Euro

Innerhalb dieser „Wir als Team“-Strategie wird es ebenfalls ein spezielles Ticket-Angebot für das Heimspiel der VfB-Frauen gegen Mainz 05 geben – und zwar für Vereine aus der Region. Der WFV wirbt: „Um möglichst vielen Kindern und Jugendlichen aus dem Verbandsgebiet das Stadionerlebnis zu ermöglichen, wird ein stark vergünstigtes Ticketangebot aufgelegt. Für nur 5 Euro pro Person können Vereinsgruppen das Spiel live in der MHP-Arena verfolgen – Begleitpersonen eingeschlossen.“ Die Tickets können online über die WFV-Homepage bestellt werden.

Die VfB-Frauen sind aktuell Tabellenführer der 2. Bundesliga. Mainz 05 ist Vierter.