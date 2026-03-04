Ticket-Angebot für Vereine: VfB-Frauen stehen vor einem neuen Zuschauerrekord

Am 21. März tragen die Frauen des VfB Stuttgart erstmals ein Heimspiel im großen Stadion aus. Für Vereine aus der Region gibt es ein spezielles Ticket-Angebot.
Bislang ist es beim VfB Stuttgart nur den Männern vorbehalten, ihre Heimspiele in der MHP-Arena auszutragen. Das wird sich am 21. März ändern, denn dann dürfen auch zum ersten Mal seine Frauen ein Heimspiel im großen Stadion austragen – und damit wohl einen neuen Zuschauerrekord aufstellen. Denn für die Zweitliga-Partie gegen Mainz 05 sind bereits mehr als 20 000 Tickets verkauft worden. Den bisherigen Rekord in der 2. Bundesliga der Frauen hält Union Berlin mit 20 132 Zuschauern.