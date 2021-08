1 Tiago ist ein fröhliches Kind. Foto: de Silvas

Am Freitag ist es genau ein Jahr her, dass der kleine Tiago aus Geislingen-Binsdorf sein lang ersehntes Medikament Zolgensma gespritzt bekommen hat. Mittlerweile geht es dem Dreijährigen bestens.

Geislingen-Binsdorf - "Wir sind immer noch so baff, was Tiago für Fortschritte gemacht hat", schreibt die Mutter auf ihrer Facebook-Seite. Tiago geht mittlerweile in Haigerloch-Stetten in den Kindergarten, wo es ihm prima gefalle und er sich toll entwickeln würde.Vor ein paar Wochen habe er zudem eine Reittherapie in Haigerloch-Gruol begonnen, die ihm sehr viel Spaß machen würde. "Mittlerweile zeigen all die Therapien tolle Ergebnisse", schreibt de Freitas.

