Thyssenkrupp-Stahlsparte: Stahl-Beschäftigte stimmen schmerzhafter Sanierung zu

Für die Sanierung von Thyssenkrupp Steel sollen auch die Beschäftigten auf vieles verzichten. Die IG Metall-Mitglieder stimmten jetzt einer Vereinbarung zu, die auch weniger Lohn bedeutet.
Duisburg - Beim angeschlagenen Stahlhersteller Thyssenkrupp Steel haben die IG Metall-Mitglieder einem Sanierungstarifvertrag zugestimmt, der umfangreiche Gehaltseinbußen für sie bedeutet. Die Zustimmungsquote lag bei 77 Prozent, wie die Gewerkschaft in Düsseldorf berichtete. 62 Prozent der IG Metall-Mitglieder in der Stahlsparte hätten sich an der Abstimmung beteiligt.