Fast 150 Bestellungen bei "Wurstsalat to go"

1 An einen Drive-In in einer weltbekannten Fastfood-Ketten erinnert dieses Bild von der Wurstsalat-to-Go-Aktion des Technischen Hilfswerks Hechingen. Foto: Maute

Essensverkauf: Zweite Aktion des THH

Hechingen. (am). Das Technische Hilfswerk Hechingen (THW) hat zum zweiten Mal seine Aktion "Wurstsalat to go" veranstaltet. Einmal mehr erfreute sich die Aktion großer Beliebtheit.

Da die Veranstaltung "Nacht der offenen Tür" auch in diesem Jahr coronabedingt ausfallen musste, startete der THW-Förderverein die Aktion "Wurstsalat to go". Auf dem THW-Gelände in der Sprißlerstraße wurde ein "Drive in" aufgebaut, auf dem verschiedene Stationen passiert wurden, bei denen die Gäste ihre Bestellungen mit dem Auto abholen konnten. Frei nach dem Motto: vorbeifahren und genießen.

Während Samuel Sprengel und Marc Wieder das Geld für die Bestellungen entgegennahmen, waren Uwe Riester und sein Team für die Essensausgabe verantwortlich. Nahezu 150 Bestellungen sind eingegangen.