Zeugensuche in Schömberg Unbekannter spannt Panzertape quer über Straße

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist in der Schömberger Straße in Langenbrand auf Höhe der Bushaltestelle zwei Mal Panzertape quer über die Fahrbahn gespannt worden. Die Polizei sucht Zeugen.