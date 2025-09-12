THW in Lörrach: 1200 Stunden pro Jahr ist Nico Lang ehrenamtlich fürs Technische Hilfswerk aktiv

Nico Lang bewirkt seit fünf Jahren als Lörracher THW-Ortsbeauftragter Positives. Er setzt auf gegenseitige Unterstützung. Die schwierige räumliche Situation treibt ihn aber um.

Das Technische Hilfswerk (THW) Lörrach ist immer wieder gemeinsam mit der Feuerwehr im Einsatz. Doch nicht nur die Unterstützung vor Ort verbindet, auch bei der prekären räumlichen Situation gibt es ähnliche Erfahrungen. Die Lörracher Wehrleute warten seit Jahren auf eine Feuerwache Nord, die ehrenamtlich Aktiven vom örtlichen THW seit Jahren auf einen Neubau.

„Der liegt auf Eis, da kein Geld da ist“, schildert Lang. Eigentlich hatte die zuständige Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, kurz Bima, schon vor Jahren die Freigabe für eine Investorensuche gegeben, doch dann kam 2021 der Haushalts-Stopp, der anhält.

Nun hofft der THW-Ortsbeauftragte auf das Milliarden-Fördergeld für das THW, von dem ein Teil in den Südwesten der Republik fließen könnte. „Wir sind relativ weit oben in der Liste, doch es dauert.“ 6500 Quadratmeter Fläche würden benötigt, das aktuelle Grundstücke hat 3000 Quadratmeter.

Bei den Garagen und sonstigen Funktionsräumen liegen ähnliche Dinge im Argen wie bei den Abteilungen der Lörracher Wehr. Für zwei noch neue Fahrzeuge gibt es keine passende Unterstellmöglichkeit, sodass sie unter freiem Himmel stehen müssen, was den Ortsbeauftragten ärgert. Zu wenig Platz in den Umkleideräumen und eine nicht passend realisierbare Trennung von dreckiger Einsatz- und sauberer Privatkleitung (Schwarz-Weiß-Trennung) ebenso.

Seit fünf Jahren Veränderungen

Langs Ziel ist es, bessere Rahmenbedingungen für die rein ehrenamtlich Aktiven im Lörracher THW zu schaffen. Vor fünf Jahren gewählt, wurde er vor einem Jahr für dieses Engagement ausgezeichnet. Der Leiter der Regionalstelle des THW in Freiburg begründete das damit, dass Lang das THW Lörrach aus einem Tief wieder zum Aufblühen brachte.

In seinem Einflussbereich, zu dem die Neubau-Umsetzung nicht zählt, bewirkte der Orts-Chef positive Veränderungen. Ein Beispiel: Im Gegensatz zu Wehrkräften erhalten ehrenamtliche THW-Helfer keine Einsatzentschädigung – wurden früher aber dennoch für Getränke zur Kasse gebeten. „Man schwitzt sich im Ehrenamt ab und muss sein Trinken selber zahlen“, diese Regelung konnte Lang nicht verstehen – und hat sie geändert. Bei den monatlichen obligatorischen Treffen gebe es nun kostenfrei Essen, auch Ausflüge gab es zurückliegend für die Helfer, denn deren Engagement will der Leiter mit Wertschätzung begegnen.

Hunderte Stunden als Ortsbeauftragter im Einsatz

Lang selbst ist bis zu 1200 Stunden pro Jahr für das THW im Einsatz. In Ausschüssen, Workshops oder beim Thema kritische Infrastruktur wirkt Lang mit, der hauptberuflich bei den Kliniken des Landkreises Lörrach beschäftigt ist. „Meine Lebensgefährtin trägt das zum Glück mit.“

Nicht alle Einsatzfahrzeuge finden Platz in den Garagen. Foto: Marco Fraune

Schon mit 17 Jahren ist der heute 35-Jährige ins THW gegangen, gestartet im Rahmen des Wehrersatzdiensts. Recht schnell machte er als 18-Jähriger den großen Lkw-Führerschein und damit verbunden folgten verschiedene Einsätze. Da das THW früher wenig eingebunden war in den Feldern Gefahrenabwehr und Katastrophenschutz und es erst ab 2020 zu großen Einsätzen ging, sind frühere Schlaglichter kaum in Erinnerung geblieben.

Was Nico Lang rein menschlich antreibt

Prägend war für Lang der Einsatz beim Hochwasser im Ahrtal. An die in den Gesichtern sichtbare Dankbarkeit der Flutopfer erinnert sich der 35-jährige Kanderner noch genau. „Das war herzzerreißend.“ Danach musste er direkt in seiner Heimatstadt und in Lörrach helfen und das Team führen, da der Starkregen enormes Hochwasser verursacht hatte.

2500 gefüllte Sandsäcke liegen in den Regalen, die Rettungsboote stehen bereit (rechts im Bild). Foto: Marco Fraune

Die gemeinsamen Erfahrungen bei Einsätzen und regelmäßigen Zusammenkünften sind zusätzlich Energielieferanten für Lang, trotz der hohen Belastung beim THW derart aktiv zu sein. „Es entstehen gute Freundschaften über Jahre“, selbst wenn Kameraden wegziehen. „Die Unterstützung und Kollegialität untereinander verbindet.“

40 bis 50 Einsätze pro Jahr stehen an

Seit es die Wehrpflicht und damit den Ersatzdienst nicht mehr gibt, müsse um Mitstreiter geworben werden. Bei 40 bis 50 Einsätzen pro Jahr sind diese gefragt, wie Ende vergangenen Jahres beim Großbrand einer Lagerhalle in Lörrach.

Die prekäre räumliche Situation schildert Lang im Gespräch mit unserer Redaktion auf Nachfrage zwar detailliert, doch seine klare Lösungsorientierung zieht sich wie ein roter Faden durch seine Schilderungen. „Man muss nach vorne blicken“, so sein Ansatz, wobei er eine Portion Ungeduld aufweise.

Unterschiedliche Fahrzeuge zählen zur Flotte. Foto: Marco Fraune

Mehr Helferinnen beim THW sind das Ziel

Der höhere Frauenanteil im THW nehme nun Fahrt auf, er liegt bei zwölf Prozent. „Das ist mir wichtig.“ Nicht jede Frau könne schwere Geräte alleine tragen, gemeinsam klappe dies. Auch starke Führungskompetenz gebe es unter den Helferinnen. „Man muss auf die Fähigkeiten der Menschen gucken.“ Er selbst als Führungskraft nimmt sich dabei nicht zu wichtig: „Die Leistungsträger bei uns sind die Helfer und nicht ich.“

Gleichzeitig wissen diese seine kreativen Ansätze zu schätzen. Da der Neubau noch nicht kommt, zapfte Lang den THW-Topf an, um eine Leichtbauhalle für die zwei Fahrzeuge errichten zu können. In diesem Monat soll das Provisorium aufgestellt werden – und damit eine weitere Verbesserung erfolgen, die in Langs Einflusssphäre fällt.

Das Lörracher THW

Aktive Helfer

gibt es aktuell 59 im Lörracher THW. Hinzu kommen zehn Mitglieder der Altersmannschaft und 26 Jugendliche.

Auf dem THW-Areal

in Lörrach sind zehn Einsatzfahrzeuge des Hilfswerks untergebracht, ebenso ein Stromaggregat des Landkreises. Hinzu kommen drei Boote, zwei leistungsstarke (Tempo bis 60 Stundenkilometer) und ein Schlauchboot, das einzige Rettungsboot, das im Altrhein motorisiert unterwegs sein kann.

Bis zu 15 Tonnen

kann außerdem der auf einem MAN-Laster aufliegende Kran heben.

2500 gefüllte Sandsäcke

liegen für den Notfall bereit, mehr als 22 000 nicht gefüllte Säcke ebenso. Die Länge der gelagerten Stromkabel mit großem Querschnitt beläuft sich auf etwa 3,5 Kilometer. Verschiedene Hilfs-Utensilien ergänzen die breite Palette an Hilfsmitteln.