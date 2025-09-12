THW in Lörrach: 1200 Stunden pro Jahr ist Nico Lang ehrenamtlich fürs Technische Hilfswerk aktiv

Nico Lang bewirkt seit fünf Jahren als Lörracher THW-Ortsbeauftragter Positives. Er setzt auf gegenseitige Unterstützung. Die schwierige räumliche Situation treibt ihn aber um.
Das Technische Hilfswerk (THW) Lörrach ist immer wieder gemeinsam mit der Feuerwehr im Einsatz. Doch nicht nur die Unterstützung vor Ort verbindet, auch bei der prekären räumlichen Situation gibt es ähnliche Erfahrungen. Die Lörracher Wehrleute warten seit Jahren auf eine Feuerwache Nord, die ehrenamtlich Aktiven vom örtlichen THW seit Jahren auf einen Neubau.