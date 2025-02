THW Albstadt: Ein Neubau am alten Standort

1 Tabula rasa macht der Abrissbagger auf dem THW-Gelände in Truchtelfingen. Foto: Soudani

Das THW bekommt ein neues Domizil. In Truchtelfingen hat der Abriss des alten begonnen.









Markus Kalkutschke, der Albstädter THW-Ortsbeauftragte, blickt mit leiser Wehmut auf das THW-Gelände in der Truchtelfinger Rudolf-Diesel-Straße. Dort ist der Bagger am Werk und planiert das Areal , auf dem jahrzehntelang das alte THW-Quartier stand und nun das neue entstehen wird. Kalkutschke fällt der Abschied nicht leicht; dafür hat das THW zuviel Zeit und ehrenamtliche Arbeit in das Gebäude investiert – für die Einbauküche, den Wandanstrich, die Lichtinstallation, das Übungsgelände und vieles andere mehr. Als man vor zwölf Jahren begann, eine Renovierung in größerem Umfang zu planen, war man noch davon ausgegangen, dass das alte Haus zweistöckig und mit neuer Fahrzeughalle erhalten bleiben würde. Doch dann wurden die Vorschriften verschärft und vor allem die energetische Sanierung so teuer, dass man sich für einen Neubau entschied.