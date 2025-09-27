THW Albstadt: Der erste Spatenstich fürs neue Domizil sitzt

Viele Jahre lang hat das Technische Hilfswerk auf ein neues Domizil gewartet – jetzt geht sein Wunsch endlich in Erfüllung. Am Freitag wurde der erste Spatenstich gesetzt.

Der Wunsch nach einem neuen Domizil für das Technische Hilfswerk (THW) Albstadt ist gut und gern ein Vierteljahrhundert alt; die Klagen über den Zustand des alten seither immer lauter und vernehmlicher geworden. Es entsprach schon längst nicht mehr den aktuellen, im Musterraumbedarfsplan festgeschriebenen Standards: Die Fahrzeugboxen verfügten über keine Abgasabsaugung und waren zudem – mit Ausnahme von einer, die man eigens abgesenkt hatte – zu niedrig für die neue Fahrzeuggeneration. Die sanitären Anlagen waren auch nicht mehr auf dem neuesten Stand; es gab keinen Schwarz-Weiß-Bereich, in dem „kontaminiert“ und „nicht kontaminiert“ säuberlich voneinander getrennt waren, und die Umkleiden der Damen, deren Anteil an der Mannschaft kontinuierlich steigt, waren längst zu klein geworden.

Jetzt wird Abhilfe geschaffen. 2023 hatte der Verwaltungsbeirat der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) die erste Tranche jener 100 Millionen Euro freigegeben, mit denen 30 neue Unterkünfte und Gebäude für das THW finanziert werden sollen. Eines davon wird in Albstadt entstehen, genauer: in der Truchtelfinger Rudolf-Diesel-Straße 5, wo sich schon das bisherige Domizil des THW befand.

Und so sieht die Planung aus: Albstadts THW bekommt ein neues Ortsvereinsgebäude mit zwei Geschossen, 980 Quadratmetern Nutzfläche und einem Raumprogramm, das einen Werk- und Übungsraum ebenso umfasst wie das Material- und Gerätelager, einen Trocknungsraum, Unterrichtsräume, einen Jugend- und einen Funkraum sowie Küche und sanitäre Anlagen, die den heutigen Anforderungen gerecht werden. Hinzu kommt eine Fahrzeughalle, die auf 460 Quadratmetern Grundfläche Platz für acht Fahrzeuge bietet. Weitere 58 Quadratmeter misst der dazugehörige Lagerraum.

Derzeit sind die THWler im Meßstetter Exil

Dieses Programm ist übrigens vollkommen identisch mit dem der anderen 29 THW-Quartiere, die in nächster Zeit in ganz Deutschland entstehen. Es gibt einen Musterplan für alle 30 Neubauten, was, wie Dietmar Löffler, der Landesbeauftragte des THW, in seiner Festrede anmerkte, in einem Land wie Baden-Württemberg gewisse Schwierigkeiten bereitet: In einer topfebenen Landschaft lassen sich leichter geeignete Grundstücke für normierte Pläne finden als in einer hügeligen oder gar gebirgigen. Immerhin, in Albstadt konnte man auf das bisherige Gelände zurückgreifen, was unter anderem auch bedeutet, dass keine neuen Flächen versiegelt werden. Für die Dauer der Bauarbeiten befindet sich das THW im Exil auf dem Meßstetter Geißbühl.

Auf seinen Nachwuchs ist Albstadts THW besonders stolz. Er bekommt im neuen Haus einen eigenen Jugendraum. Foto: Kistner

Wie lange wird es währen? Die THWler machen aus ihrer Ungeduld kein Hehl: Zu Beginn des Festnachmittags war noch von einem Jahr die Rede, dann teilte der Ortsbeauftragte Markus Kalkutschke mit, er habe soeben etwas von elf Monaten läuten gehört, und bekam die neue Deadline prompt von Alexander Kraus, dem Geschäftsführer des Bauunternehmens Goldbeck Süd, bestätigt: Schon am Montag komme der Bagger, dank serieller Bauweise und standardisierter Prozesse sei gar nicht ausgeschlossen, dass man bereits im Juli fertig werde. Neun Monate, freute sich Kalkutschke, das Angebot stehe und werde natürlich angenommen.

„Wir leben nicht im Frieden, sondern im Nicht-Krieg“

Oberbürgermeister Roland Tralmer erklärte in seiner Festansprache, erst jetzt, da sich klimabedingte Naturkatastrophen häuften und der vermeintlich ewige Frieden sich als zeitlich limitierter erweise – „Wir leben nicht im Frieden; wir leben im Nicht-Krieg“ – werde dem Bürger bewusst, wie unverzichtbar das THW und die anderen „Blaulicht-Organisationen“ seien. Für die Bauherrin BiMA sprach Cornelia Kessler; sie wünschte dem Projekt einen guten Verlauf und vor allem Unfallfreiheit.

So soll in elf Monaten das neue Hauptquartier des Albstädter THW aussehen. Foto: Kistner

Den Reden folgte der erste Spatenstich in den Sandhaufen und ihm vorsichtshalber noch ein zweiter und dritter; danach gab es Gulasch und Häppchen. Einigen blieb allerdings nicht viel Zeit dafür; Dietmar Löffler etwa musste gleich weiter. 30 neue THW-Domizile werden gebaut – in Pfullendorf wartete bereits der nächste Spaten auf ihn.