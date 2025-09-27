THW Albstadt: Der erste Spatenstich fürs neue Domizil sitzt

Viele Jahre lang hat das Technische Hilfswerk auf ein neues Domizil gewartet – jetzt geht sein Wunsch endlich in Erfüllung. Am Freitag wurde der erste Spatenstich gesetzt.
Der Wunsch nach einem neuen Domizil für das Technische Hilfswerk (THW) Albstadt ist gut und gern ein Vierteljahrhundert alt; die Klagen über den Zustand des alten seither immer lauter und vernehmlicher geworden. Es entsprach schon längst nicht mehr den aktuellen, im Musterraumbedarfsplan festgeschriebenen Standards: Die Fahrzeugboxen verfügten über keine Abgasabsaugung und waren zudem – mit Ausnahme von einer, die man eigens abgesenkt hatte – zu niedrig für die neue Fahrzeuggeneration. Die sanitären Anlagen waren auch nicht mehr auf dem neuesten Stand; es gab keinen Schwarz-Weiß-Bereich, in dem „kontaminiert“ und „nicht kontaminiert“ säuberlich voneinander getrennt waren, und die Umkleiden der Damen, deren Anteil an der Mannschaft kontinuierlich steigt, waren längst zu klein geworden.