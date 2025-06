In der ersten Woche der Pfingstferien fand auf dem Thurihof ein dreitägiger Schnupperkurs, unter der Leitung von Ulrike Rönnefarth und Julia Kromm statt.

Sieben Kinder hatten hierbei die Möglichkeit ihre ersten Erfahrungen im Umgang mit Pferden und dem Reiten zu machen. Dank der Mithilfe der Reiterjugend des Thurihofs konnte jedem Schnupperkind ein Pferd zugeteilt werden. So konnten die Kinder schon am zweiten Tag, unter Anleitung der Helfermädchen, „ihr“ Pferd putzen und satteln.

Am ersten Tag wurden die Kinder auf den Pferden noch geführt und an die Longe genommen. Am Ende des zweiten Tages konnten sie jedoch schon in der Abteilung selbstständig in der Reithalle ihre Runden traben. Zu den Highlights eines jeden Schnupperkurses gehört für die Kinder ein kleiner Ausritt ins Gelände. Unter Aufsicht der beiden Trainerinnen und der Begleitung der Helfermädchen hatten die Kinder sehr viel Freude an diesen kleinen Ausflügen mit Pferd. Die Augen der Kinder strahlten mit der Sonne um die Wette.