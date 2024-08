1 Sekundenschnell vergrößert sich das Feuer an der Thuja-Hecke. Dass der Brand nicht eskaliert, ist Nachbarn und Passanten zu verdanken. Foto: Christina Qupi

In Sekunden stand die große Hecke in Flammen. Bis die Feuerwehr eintraf, löschten Anwohner und Passanten – ein Beispiel großer Solidarität.









Link kopiert



Der Brand am Mittwoch wird den Nachbarn im Grüninger Bergring sicher noch lange in Erinnerung bleiben. Dort hatte sich am Nachmittag nach Jätarbeiten eine große Thuja-Hecke entzündet und stand komplett in Flammen. Die Feuerwehr rückte an – und ein Ausarten der Situation konnte verhindert werden.