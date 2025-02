Thüringer Landtag: Justiz-Dilemma mit der AfD - Blockade im Landtag droht

1 Die Fraktion von Björn Höcke blockiert die Besetzung wichtiger Gremien. (Archiv) Foto: dpa/Martin Schutt

Im Thüringer Landtag verhindert die AfD die Besetzung wichtiger Gremien und fordert Einfluss auf die Kontrolle des Verfassungsschutzes. Der Streit könnte die Justiz lähmen.









In keinem anderen deutschen Parlament hat die AfD so viel Macht: Mit ihrer Sperrminorität blockiert die Fraktion von Björn Höcke in Thüringen die Besetzung wichtiger Gremien. Der Richterbund warnt vor einem personellen Kollaps in der Justiz. Die AfD verlangt einen Posten im Landtagspräsidium und Einfluss bei der Kontrolle des Verfassungsschutzes, von dem sie selbst als rechtsextremistisch eingestuft wird. Die Abgeordneten der anderen Fraktionen stellt das vor ein Dilemma - ein unauflösbares?