Die Polizei erhält einen Hinweis, auf eine schreckliche Entdeckung in einem überwuchertem Areal in Sondershausen und geht der Sache auf den Grund.

Nach dem Fund menschlicher Knochen in Sondershausen ordnet die Polizei die Überreste einem seit mehreren Jahren als vermisst Gemeldeten zu. Aktuell geht die Polizei nicht von einem Verbrechen aus.

Kriminalpolizisten hatten am Dienstag nach einem Hinweis auf die Knochen die Stelle untersucht. In der Nähe waren bereits Ende vergangenen Jahres Knochenfragmente gefundene worden, wie ein Polizeisprecher sagte. Auch diese konnten dem vermissten Mann zugeordnet werden. Dieser war im Juni 2021 im Alter von 65 Jahren verschwunden. Eine Vorerkrankung könne zu dessen Tod geführt haben, so der Polizeisprecher weiter. Die Ermittlungen seien aber nicht abgeschlossen, Rechtsmediziner sollen die Knochen noch weiter untersuchen.

Es sei verwunderlich, dass die Knochen in der bewachsenen Stelle in einem Wohngebiet nicht schon früher entdeckt worden seien, so die Einschätzung des Polizeisprechers. Dass die Knochen im vergangenen Jahr an einer anderen Stelle in dem Areal entdeckt wurden, als die aktuellen Überreste könne mit der langen Liegezeit zusammenhängen.