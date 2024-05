1 Das Bewerberfeld für die Bürgermeisterwahlen in Thüringen war sehr männlich geprägt. Foto: Jacob Schröter/dpa

Schon das Bewerberfeld für die Bürgermeisterwahlen in Thüringen war sehr männlich geprägt. Ins hauptamtliche Bürgermeisteramt schafften es nur verschwindend wenige Frauen.









Erfurt - Bei den Wahlen für die hauptamtlichen Bürgermeister in Thüringens Städten und Gemeinden haben fast nur Männer gewonnen. Von den 64 zu besetzenden Posten gingen am Sonntag nur zwei direkt an Frauen, bei einer weiteren Wahl schaffte es eine Frau in die Stichwahl. In drei dieser Kommunen waren die Stimmen bis zum frühen Montagmorgen noch nicht fertig ausgezählt, auch dort lagen Männer vorn, wie aus Daten des Landeswahlleiters hervorging.