1 Verkohlte Fensterrahmen an einem Mehrfamilienhaus in Apolda. Bei dem Brand starben vier Menschen. Foto: Bodo Schackow/dpa

Der schwere Brand in Apolda mit vier Toten entpuppt sich augenscheinlich als Verbrechen. Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen einen Verdächtigen mit Benzinkanistern beim Betreten des Hauses.















Apolda - Zwei Tage nach dem schweren Wohnhausbrand mit vier Toten im thüringischen Apolda ist am Dienstag Haftbefehl gegen einen Tatverdächtigen erlassen worden.

Das Amtsgericht Erfurt sei dem Antrag der Staatsanwaltschaft Erfurt gefolgt, teilte deren Sprecher Hannes Grünseisen mit. Gegen den 35 Jahre alten bulgarischen Staatsbürger, der am Montag vorläufig festgenommen worden war, wird wegen Mordes und Brandstiftung ermittelt. Er war am Dienstagnachmittag dem Haftrichter vorgeführt worden und sollte nach der Verkündung des Haftbefehls in Untersuchungshaft gebracht werden.

Bei dem Brand in dem Wohnhaus am frühen Sonntagmorgen waren ein 53-jähriger Mann bulgarischer Herkunft und drei weitere, bisher nicht identifizierte Menschen ums Leben gekommen. Knapp zwei Dutzend Menschen wurden teils schwer verletzt, darunter auch Kinder. 30 Menschen hatten die Feuerwehrleute aus dem brennenden Haus gerettet.

Für die Brandopfer läuft eine Spendenaktion

Nach Angaben Grünseisens haben Aufzeichnungen einer Überwachungskamera am Brandort die Ermittler auf die Spur des Tatverdächtigen gebracht. Diese zeigten den Mann mit Benzinkanistern in der Hand beim Betreten des Hauses, sagte er und bestätigte einen MDR-Bericht. Die Polizei hatte am Montag von Zeugenhinweisen auf den Mann und von ihm vorliegenden Fotos gesprochen.

Der Tatverdächtige war am Montag aus eigenem Antrieb zur Polizei nach Jena gegangen - Grünseisen zufolge wegen eines anderen Sachverhalts. Dort wurde er vorläufig festgenommen. Polizei und Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) hatten am Montag zunächst mitgeteilt, er habe sich dort freiwillig gestellt. Grünseisen zufolge kommt Mord als Straftatbestand in Frage, wenn ein "gemeingefährliches" Mittel, mit dem Menschen getötet oder gefährdet werden können, im Spiel sei. Das sei bei einem Brand, der sich unkontrolliert ausbreiten könne, der Fall.

Die Brandermittler konnten die Ruine des großen Mehrfamilienhauses, das etwas außerhalb des Stadtzentrums liegt, laut Polizei auch am Dienstag zunächst nicht betreten. Es fehle noch die Freigabe durch einen Statik-Experten, hieß es von der Polizei.

Ersten Menschen, die durch den Brand ihr Heim verloren hatten, seien neue Wohnungen zugewiesen worden, sagte ein Stadtsprecher am Dienstag. Die Betroffenen waren den Angaben zufolge zunächst bei Verwandten oder Bekannten untergekommen, einige wurden auch in das evangelische Gemeindehaus aufgenommen. Für die Brandopfer läuft eine Spendenaktion, die Stadt hat ein Spendenkonto eingerichtet.

Nach Angaben der Stadtverwaltung lebten in dem Haus ausschließlich bulgarische Staatsbürger, der Hausbesitzer sei ebenfalls Bulgare. Ein Feuerwehrsprecher hatte von 44 in dem Haus gemeldeten Menschen sowie fünf Gästen zum Zeitpunkt des Brandes gesprochen. Den Sachschaden durch den Brand hatte die Polizei auf rund zwei Millionen Euro geschätzt.