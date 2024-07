Thorpe-Cup in Wetzlar: Sandrina Sprengel muss aufgeben, Kelmen de Carvalho solide

Thorpe-Cup in Wetzlar

1 Sandrina Sprengel und Kelmen de Carvalho posieren. Foto: Abt

Die Grosselfingerin nahm wie Kelmen de Carvalho am Thorpe-Cup für Team Deutschland teil. Im Vergleich zwischen den Athleten aus Deutschland und der USA gab es unterschiedliche Ergebnisse.









Bei der 31. Auflage des Thorpe-Cup, einem Ländervergleich zwischen den USA und Deutschland im Siebenkampf der Frauen und Zehnkampf der Männer, kamen am vergangenen Wochenende in Wetzlar mit Sandrina Sprengel und Kelmen de Carvalho gleich zwei Athleten des deutschen Teams von der LG Steinlach-Zollern. Eine solche Quote hatte sonst nur noch der TSV Bayer Leverkusen aufzuweisen.