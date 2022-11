1 Thomas Winzer, bislang in St. Georgen kommunalpolitisch aktiv, wird der neue Bürgermeister von Hornberg. Foto: Freie Wähler

Der St. Georgener Stadtrat Thomas Winzer hat sich als Bürgermeister von Hornberg beworben – und die Wahl am Sonntag gewonnen.















St.Georgen/Hornberg - In der Bergstadt ist Winzer bestens bekannt, engagiert er sich doch in St. Georgen kommunalpolitisch seit vielen Jahren. Seit 2019 sitzt er für die Freien Wähler im Gemeinderat, ist außerdem Vorsitzender der Freien Wähler in St. Georgen und zweiter Stellvertreter des Bürgermeisters.

Am Sonntag hat er nun gleich im ersten Wahlgang mit 50,29 Prozent die absolute Mehrheit erreicht und sich damit deutlich von den sechs weiteren Bewerbern abgesetzt. Von 1750 gültigen Stimmen hatten 880 ihn gewählt. Wie der amtierende Bürgermeister Siegfried Scheffold bei der Verkündung am Sonntag vor dem Rathaus erklärte, werde Winzer seine neues Amt als Bürgermeister von Hornberg am 1. Februar antreten. Winzer (54 Jahre) war bei der Bekanntgabe des Wahlergebnisses am Abend vor Ort und freute sich entsprechend.