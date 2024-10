Neuer England-Trainer: Thomas Tuchel kellnerte einst in Stuttgarter Bar und kickte für die Kickers

20 Thomas Tuchel im Dress der Stuttgarter Kickers beim Hallenmasters 1993 in Stuttgart. Unter ihm: VfB-Spieler Maurizio Gaudino. Foto: IMAGO / Sportfoto Rudel

Er spielte für die Stuttgarter Kickers und war Jugendtrainer beim VfB. Dann startete Thomas Tuchel durch. Nun wird er überraschend neuer Coach der englischen Nationalmannschaft. Wir haben die Bildergalerie zu seinen Stationen.









Stuttgart - Es ist eine große Überraschung im Weltfußball: Thomas Tuchel wird neuer Trainer der englischen Nationalmannschaft. Der ehemalige Coach des FC Bayern hat seine Wurzeln im bayrischen Schwaben, in Krumbach im Landkreis Günzburg. Er spielte in Württemberg bei den Stuttgarter Kickers und hatte seine erste Trainerstation in der Jugend des VfB Stuttgart. In der Landeshauptstadt hat Tuchel nicht nur sportliche Spuren hinterlassen.