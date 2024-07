Thomas-Strittmatter-Gymnasium St. Georgen: Alle Abiturienten schaffen die Prüfung

Bei einer feierlichen Zeugnisübergabe in der Stadthalle wurden die Abiturienten des Thomas-Strittmatter-Gymnasiums (TSG) verabschiedet. Schulleiterin Christiane King sagte zum Abimotto der Schulabgänger passend: „Wir lassen Sie nun auf das eigene Schiff. Leinen los und ab in den Strom des Lebens!“

Das Profilorchester unter der Leitung von Michael Berner eröffnete die Schulentlassfeier mit dem vierten Satz aus Dvoraks Sinfonie „Aus der neuen Welt“ – und eine neue Welt nach der Schulzeit erwartet die erfolgreichen Absolventen nun auch.

Unter dem selbst gewählten Motto „Pirates of the CarABIan – Endlich hat der Fluch ein Ende“ konnten folgende Schüler ihr Abiturzeugnis von Schulleiterin Christiane King, dem stellvertretenden Schulleiter Alexander Mosbacher sowie den Oberstufenberatern Ulla Schaedler und Jörg Zimmermann, entgegennehmen: Lukas Aberle, Anne Berner, Jonas Beyer, Hendrik Biebel, Nora Blum, Mateja Cemerikic, Lara Epting, Silas Fischer, Marina Fleig, Lara Fleig, Tim Florijanovic, Tim Grauel, Sophie Groß, Leni Günter, Mirjam Henger, Nele Hilser, Beatrice Jäckle, Lena Jäckle, Lilith Jörg, Efecan Kadioglu, Anne Kaspar, Ramona Lindner, Mailin Mayerhöfer, Emma Mößner, Luise Münnich, Sina Neuberger, David Peschke, Noemi Pop, Clemens Porsch, Eva Rauer, Anna Riege, Rania Rieger, Jonas Rutz, Felix Rösiger, Salomea Schmidt, Simon Schneider, Cedric Seifert, Mareen Simon, Leonie Storz, Tuana Tarakci, Luca Theise, Selina Wagner, Frederick Walther, Mark Wegner und Marco Wiesmann.

Preise vergeben

Die drei Schulbesten, Nora Blum, Silas Fischer und Simon Schneider, erhielten den TSG-Schulpreis. Zwei Schülerinnen bekamen den Sozialpreis für ihr außergewöhnliches soziales Engagement. Im Namen des Freundeskreises des Gymnasiums überreichte Daniel Papst Beatrice Jäckle und Anna Riege diese Auszeichnung. Den Preis des Bürgermeisters für herausragende Leistungen in den Gesellschaftswissenschaften nahm Nora Blum von Bürgermeisterstellvertreterin Hedwig König entgegen. Der ehemalige Schulleiter Ralf Heinrich kehrte in Funktion als Mitglied des Leitungsteams der Club of Rome Schulen an seine frühere Wirkungsstätte zurück. Er überreichte Mirjam Henger, Noemi Pop und Luca Theise den Club of Rome-Preis für ihr großes Engagement in Sachen Nachhaltigkeit.

Fachspezifische Auszeichnungen

Fachspezifische Preise erhielten folgende Absolventen: Anne Berner (Musik), Nora Blum (Scheffelpreis Deutsch, Evangelische Religion, Gemeinschaftskunde, e-Fellow-Online-Stipendium), Silas Fischer (Chemie, e-Fellow-Online-Stipendium), Efecan Kadioglu (Mathematik, Chemie, e-Fellow-Online-Stipendium), Anne Kaspar (Mathematik), Clemens Porsch (Physik), Simon Schneider (Wirtschaft, Physik, e-Fellow-Online-Stipendium), Mareen Simon (katholische Religion) sowie Luca Theise (Gemeinschaftskunde, vorgeschlagen für die Studienstiftung des deutschen Volkes).

Fröhlicher und gut organisierter Abistreich

Schulleiterin Christiane King dankte den Abiturienten für einen fröhlichen und gut organisierten Abistreich am Freitagvormittag. Sie griff am Ende ihrer Ansprache, die gespickt mit anerkennenden Worten und literarischen Bezügen war, das Abiturmotto auf: „Wir lassen Sie nun auf das eigene Schiff. Leinen los und ab in den Strom des Lebens!“ Auch ihr Stellvertreter Alexander Mosbacher knüpfte daran an: „Ihr werdet eure Segel setzen. Volle Kraft voraus! Aber in der Heimat wartet immer ein sicherer Hafen auf euch.“ Auch Elternbeiratsvorsitzende Anna Schlegel überbrachte Glückwünsche und erinnerte an Klassenfahrten und erfolgreiche Wettbewerbsteilnahmen des Jahrgangs. Für einen würdigen Abschluss und einen Moment des Innehaltens sorgte zum Abschluss Anne Berner mit ihrem beeindruckenden Violinspiel.