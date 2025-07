Thomas Philipps Sonderposten: Abschied aus Schopfheim, Umzug nach Rheinfelden

Nach monatelanger erfolgloser Suche nach einem neuen Standort in Schopfheim ist der Schnäppchenmarkt im Gewerbegebiet „Schildgasse“ in Rheinfelden fündig geworden.

. Mit einer entsprechenden Mitteilung bestätigt das Unternehmen auf Nachfrage unserer Zeitung Vermutungen, die seit längerem die Runde machten. Vor gut zwei Monaten hatte sich der Schnäppchenmarkt allerdings noch bemüht, auf eine entsprechende Anfrage hin den Ball flach zu halten. Man befinde sich noch in frühen Abstimmungsgesprächen, weder Mietverträge noch behördliche Genehmigungen seien bislang unterzeichnet, so ein Unternehmenssprecher damals gegenüber unserer Zeitung.

Das hat sich nun offenkundig geändert: „In Rheinfelden konnte inzwischen ein geeigneter Ersatzstandort angemietet werden“, teilt Thomas Philipps mit. Der neue Markt wird in der Großfeldstraße im Rheinfelder Gewerbegebiet Schildgasse entstehen, wo unter anderem auch Kaufland, Toom, Jysk und weitere mehreren Möbelhäusern ihr Domizil haben.

Eröffnung im Oktober

„Die Nutzungsgenehmigung für das Thomas Philipps Konzept liegt bereits vor“, gibt das das Unternehmen bekannt. In den kommenden Wochen starten die Renovierungs- und Ausbauarbeiten für die künftig etwa 1400 Quadratmeter große Verkaufsfläche. Die Eröffnung des neuen Standorts ist für Ende Oktober 2025 geplant.

Seinen Schopfheimer Standort musste Thomas Philipps bekanntlich aufgeben, weil das Unternehmen Lidl als Eigentümer großformatige Neubaupläne für das Areal in Gündenhausen hat: Der Discounter will hier eine neue Filiale in beinahe doppelter Größe der bisherigen errichten, mit einer Grundfläche von 2566 Quadratmetern, davon 1700 für den Verkauf.

Abriss im Eiltempo

Im Zuge dessen wurde die bisherige Lidl-Filiale bereits im Mai binnen weniger Tage abgerissen. Etwa zwei Monate später war dann auch das direkt benachbarte Domizil von Thomas Philipps an der Reihe. Einzig übermannshohe Schuttberge erinnern dieser Tage noch an den vormaligen Markt.

Nicht mehr viel übrig ist von den alten Gebäuden. Foto: Anja Bertsch

Die Bauarbeiten für die neue Lidl-Filiale sind längst im Gange. Dazu, wann sie abgeschlossen sein sollen, gibt das Unternehmen auf Anfrage derzeit keine Auskunft. Im Mai hatte das Unternehmen für die Baumaßnahme eine „Entwicklungszeit“ von sechs bis acht Monaten veranschlagt und darüber hinaus mitgeteilt, dass genauere Angaben aktuell nicht möglich seien.

Derweil zieht Thomas Philipps für seine Zeit in Schopfheim – und insbesondere für den Endspurt – eine positive Bilanz: Der Thomas Philipps-Markt in Schopfheim habe Mitte Juni bereits einige Tage früher als ursprünglich geplant dauerhaft seine Türen geschlossen.

Erfolgreicher Endspurt

„Grund dafür war der äußerst erfolgreiche Ausverkauf, der bereits vor dem letzten geplanten Verkaufstag nahezu vollständig abgeschlossen war“, heißt es in der Mitteilung. „Die Resonanz unserer Kunden war in der finalen Phase durchweg positiv“, schreibt das Unternehmen weiter und nutzt die Gelegenheit, sich bei den Kunden für die langjährige Treue zu bedanken.

Fix bereit zum Abriss

Im Anschluss an die Schließung wurde der Markt innerhalb einer Woche vollständig leergeräumt. „Ein Auszug in dieser Größenordnung erfordert eine gut abgestimmte Logistik – die Restbestände und das Inventar schrittweise mit unseren eigenen Transportern abgeholt.“ Weitere Rückbauarbeiten seien nicht erforderlich gewesen, da das Gebäude kurz darauf ohnehin zum Abriss freigegeben war.

Eine weitere Neuerung auf der Gänsmatt ist bereits abgeschlossen: Der neue Getränkemarkt von Rewe hat am vergangenen Wochenende eröffnet.