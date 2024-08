Thomas Henkelmann auf Heimaturlaub: Bräunlinger Koch hat Karriere in den USA gemacht

1 Thomas Henkelmann erzählt von seinem Lokal in den USA. Mittlerweile ist er im Ruhestand. Foto: Dagobert Maier

Thomas Henkelmann macht Urlaub in der Heimat. Er spricht über seinen Weg zum Spitzenkoch. Mittlerweile ist der 62-Jährige in Rente.









Wie man in einem Gourmet-Lokal mit Zwei- bis Drei-Sterne-Niveau außergewöhnliche französische Speisen für die Gäste auf den Tisch bringt, das weiß der 62-jährige Thomas Henkelmann aus Bräunlingen sehr genau. Seit Januar 2022 ist er Rentner. Davor hat er in den USA ein Hotel mit Restaurant in Greenwich im Bundesstaat Connecticut betrieben. Das „Homestead Inn“ hat er allerdings mittlerweile verkauft. Er ist mit seinem Sohn Jakob auf Heimaturlaub in Bräunlingen und freut sich sehr, dass er wieder einmal im alten Zähringerstädtchen seine früheren Kameraden, Verwandten und auch Schulkameraden trifft. Das war besonders gut beim Altstadt Open-Air vor einigen Wochen möglich.