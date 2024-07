SG Felldorf-Bierlingen: Thomas Baur – Ein Stürmer auf den man sich verlassen kann

1 Thomas Baur (links) feiert einer seiner zahlreichen Treffer der vergangenen Saison. Foto: Andreas Wagner

Thomas Baur brachte seine Mannschaft in die Bezirksliga, mit seinen unglaublichen 46 Toren in der vergangenen Saison. In unserem Interview verriet er uns, was ihn als Stürmer ausmacht und was er sich in der Bezirksliga erhofft.









Link kopiert



Thomas Baur von der SG Felldorf-Bierlingen war mit 46 Toren der Torschützenkönig in der Kreisliga A2 und trug damit mit seinen Toren ganz maßgeblich zum Aufstieg seiner Mannschaft bei. Baur ist ein Wiederholungstäter und hat bereits zum vierten Mal die Torjägerkanone geholt einmal in der Bezirksliga, dreimal in der Kreisliga A. Im Gespräch mit unserer Redaktion erzählt der Torjäger vor Saisonstart in die Bezirksliga und was die Saisonziele seiner Mannschaft sind.