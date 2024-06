Der direkt gewählte CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Bareiß hat seine erneute Kandidatur für den Deutschen Bundestag im Wahlkreis Zollernalb-Sigmaringen bekannt gegeben.

Bareiß in einer Mitteilung: „Meine Entscheidung steht: Heute habe ich die CDU-Gremien in meinem Wahlkreis Zollernalb-Sigmaringen informiert, dass ich bei der anstehenden Nominierung wieder kandidieren werde und meine Heimat mit Leidenschaft und Herzblut in Berlin auch weiterhin vertreten möchte.“

Lesen Sie auch

Bareiß: Ich möchte Neues anstoßen

Gemeinsam habe man „viel für unseren Wahlkreis erreicht. Darauf möchte ich aufbauen und Neues anstoßen. Mit meiner Erfahrung, meinem Wissen und meinen vielfältigen Verbindungen möchte ich mich weiter hochmotiviert für unseren Wahlkreis einsetzen. Die Menschen kennen mich und wissen, dass sie sich auf mich verlassen können“, wird er in der Mitteilung zitiert.

Bareiß sei davon überzeugt, dass der „gemeinsame Einsatz für unser Land in den kommenden Jahren, angesichts der vielen Krisen und des fundamentalen Strukturwandels noch wichtiger wird“.

Auszeit in Israel genommen

Dass der CDU-Mann erneut antritt, ließ er lange offen. Anfang des Jahres teilte er über einen offenen Brief mit, für eine längere Auszeit nach Israel zu gehen. „Vor allem die uns alle Kraft kostende Zeit der Corona-Pandemie und meine intensive sowie herausfordernde Tätigkeit als Staatssekretär im Wirtschafts- und Energieministerium im letzten CDU-geführten Kabinett haben mich an die Grenzen meiner physischen Belastbarkeit gebracht“, hieß es im Januar in diesem Brief unter anderem.

Sieben Wochen war er in Israel. Nach seiner Rückkehr war er bei uns in der Redaktion zu Gast und berichtete von dieser Zeit und davon, welche Konsequenzen er gezogen hat.

Schwerpunktmäßig im Verkehrsausschuss

In diesem Jahr geht die Sommertour von Thomas Bareiß laut Mitteilung in die nunmehr 20. Runde. „Wie jedes Jahr werde ich in den Gemeinden präsent sein und freue mich auf viele Begegnungen und Gespräche“, so Bareiß.

In dieser Legislaturperiode hat sich der Abgeordnete schwerpunktmäßig im Verkehrsausschuss als verkehrspolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion engagiert.