Schulleiterin in den Ruhestand verabschiedet

1 Die scheidende Schulleiterin Claudia Tatsch bei ihrer Abschiedsansprache. Foto: Anja Bertsch Im Rahmen eines Festaktes wurde Claudia Tatsch als Schulleiterin des Theodor-Heuss-Gymnasiums in den Ruhestand verabschiedet.







Link kopiert



Tatsch war 2017 als Nachfolgerin von Wolfgang Stocker ins Amt am Theodor-Heuss-Gymnasiums (THG) gekommen. Zuvor war sie unter anderem am Helmholtz-Gymnasium in Karlsruhe unter anderem als Schulleiterin tätig.