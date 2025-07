THG Schopfheim: Jeder Dritte hat die „Eins“ vorm Komma

Insgesamt 97 (ehemalige) Schüler des Theodor-Heuss-Gymnasiums halten seit Samstag das offizielle Abschluss-Zeugnis ihrer (mindestens) 13 Schuljahre in Händen. Der Notendurchschnitt dieses Jahrsgang lag bei 2,2; beinahe ein Drittel der Schulabgänger indes – 32 Schüler – haben sogar eine „eins“ vor dem Komma. Die besten Schüler sind Johannes Legler und Max Leutzbach, die beide mit einer glatten 1,0 abschlossen. Letzterer moderierte gemeinsam mit Nicolas Mion die „Final Show“ des Abijahrgangs 2025.

Der stellvertretende Schulleiter Matthias Kreutz überreichte den Schülern gemeinsam mit den Studiendirektoren Urs Schreiber und Idoia Barañano ihre Zeugnisse und verlas auch die Abirede von Rektorin Claudia Tatsch, die krankheitsbedingt absagen musste. Tatsch hatte den Zusammenhang zwischen Klassenkampf und Schulzeit hinterfragt, den die Abgänger im Motto „Kabitalismus – 13 Jahre Klassenkampf“ hergestellt hatten. Eine logische Verknüpfung gebe es nicht, so die Conclusio.

Die Abirede der Schüler hielt Simon Klein, der auf humorvolle Weise durch die Schulzeit am THG führte. „Nicht alles, was wir in der Schule lernten, war einfach unnötiger Stoff“, betonte der junge Mann. So habe man Beispiel gelernt, „Dinge zu hinterfragen und für seine Meinung einzustehen“. Dass sei beispielsweise beim Besuch der Bundestagskandidaten deutlich geworden: „In den Diskussionsrunden sind die Politiker mehrfach an ihre Grenzen gestoßen.“ Er forderte seine Mitschüler auf, „die Gemeinschaft, die wir als Stufe hatten, mitzunehmen in die Gesellschaft und trotz aller Meinungsverschiedenheiten miteinander klarzukommen.“.

Nach der Pause wurde zahlreichen Lehrern gedankt. Einige Abschlussschüler bekannten mit der Aufführung von „Schwanensee“ humorvoll ihre Liebe zum Ballett, einige Lehrer wiederum zeigten artistische Streckfiguren auf einem Rennrad. Als dann die Technik den Abifilm nicht abspielen konnte, schlug die große Stunde von Max Schmidt und Jakob Glöggler, die als Pausenclowns einsprangen und Udo-Jürgens-Lieder zum Besten gaben, bevor die Abiturienten gemeinsam „Ein Hoch auf uns“ anstimmten. Und dann klappte es doch noch mit dem Abifilm, in den die Schulabgänger viel Arbeit investiert hatten.

Preisträger: Im Rahmen des Abiballs wurden einiges Schüler für besondere Leistungen ausgezeichnet: Simon Klein: Chemie, Sport; Johannes Legler: Chemie, Physik, Schulpreis für 1,0-Abschluss; Simon Merschhemke: Mathematik; Levin Zillger: Wirtschaft, Latein; Xenia Janzen: Englisch; Jana Jettkandt: Sonderpreis der SL, SMV; Max Leutzbach: Spanisch, Schulpreis für 1,0-Abschluss, Sozialpreis der Freunde des Gymnasiums, SMV, Wirtschaft; Maria Wieland: Gemeinschaftskunde, Scheffelpreis, Französisch.