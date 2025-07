Samstagmorgen um 10 Uhr beim Theodor-Heuss-Gymnasium (THG) in Schopfheim: Überall herrscht mächtiger Trubel, Schülerinnen, Schüler, Eltern, Geschwister und Freunde strömten zum Innenhof und in die Klassenräume des Gymnasiums.

Die Eltern der 1200 Schüler waren beim Schulfest für die Verpflegung zuständig und hatten sich richtig ins Zeug gelegt: Zahlreiche Stände warteten auf hungrige Besucher mit Hot Dogs, Maultaschen, einem Eiswagen, einer Kaffee- und Kuchentheke, Getränken, Waffeln, einer reichhaltigen Quiche-Auswahl oder Baguettes.

63 Projekte mit Workshops und Präsentationen

Eine der acht Organisatorinnen, Jennifer Graf-Herrmann, berichtete: „Alle Schüler beteiligen sich hier am Fest. Sie haben bereits vor Monaten begonnen, die 63 Projekte vorzubereiten“. In vielen Fällen hatten die Eltern einen großen Anteil an den Projekten. Es musste nicht nur entschieden werden, welche Örtlichkeit für welche Präsentation geeignet ist, sondern auch ein zeitlicher Rahmen innerhalb der vier Stunden des Schulfestes von 10 bis 14 Uhr gefunden werden. Allerdings konnten schlussendlich alle Probleme s gelöst werden.

Sogar ein Maskottchen unterhielt die Gäste und freute sich über die Selfie-Wünsche der Kinder und Jugendlichen. Jennifer Graf-Herrmann sagte: „Das Maskottchen haben alle Schüler gemeinsam mit vielen Vorschlägen entworfen und nach langen Diskussionen im demokratischen Prozess getauft. Es heißt ’Elli’, angelehnt an die Ehefrau des Namengebers des Gymnasiums, Theodor Heuss.“ Eine Vielfalt an Projekte erwartete die Gäste, darunter der Schmuck einer selbstgefertigten Skulptur im Eingangsbereich des THG.

Weiter ging es an die Station der Bike-Reparatur, an der notwendige Reparaturen von Fahrrädern anschaulich präsentiert wurden. Ohnehin unterhält das Gymnasium eine Reparaturwerkstatt für Fahrräder der Schüler. Ab 10 Uhr erfolgten die verschiedenen Veranstaltungen im Viertelstundentakt, die sich teils terminlich auch überschnitten. Als einen der Höhepunkte wollten viele Schüler das Video anschauen, das für die scheidende Claudia Tatsch gefertigt wurde. Für sie war es das letzte Schulfest als Rektorin.

Es beinhaltete viele professionelle Performances der Schüler im Schulalltag. Am Ende stiegen Luftballons in den Himmel und die Schüler schwenkten zum Abschied weiße Taschentücher.

Shows und Aktionen dicht getaktet

Schlag auf Schlag folgten im engen Zeittakt die Physik-Show, Chemie-Show, der „Disco-Fox-Workshop“ als Mitmach-Aktion, ein Mini-Musical, ein Theaterstück, Akrobatik, eine Hip-Hop-Tanz-Vorführung oder ein Hörspiel.

Handwerksvorführungen mit Stricken und Häkeln, mit Aufbringen von Henna-Tattoos, mit dem Anfertigen von Armbändchen oder technischen Demonstrationen zogen das interessierte Publikum an. Bis zum letzten Platz füllte sich ebenfalls der Musikraum des Gymnasiums mit der „Rock- und Latinband“.

Neun Schüler, Perkussionisten, ein Saxophon, eine Querflöte, ein Pianist, ein Bassgitarrist und ein Musiker an der Marimba entzückten – mit Unterstützung zweier Musiklehrer – die Zuhörer.

Viermal Rock und Pop, auch von Pink Floyd

Präsentiert wurden jeweils vier Rock-Pop-Stücke, darunter auch sphärische Stücke wie „Shine on You Crazy Diamond“ von Pink Floyd. Schade, dass im engen Terminplan kein Raum für eine Zugabe für das restlos begeisterte Publikum blieb. Immerhin war Gelegenheit, den „Gig“ der Nachwuchsmusiker drei Mal anzuhören.