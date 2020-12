These von Heimatvorscher Ist Horb Wiege der Freiheitsrechte?

Erinnerung in Memmingen

Seit dem Jahr 2005 wird der "Memminger Freiheitspreis 1525" für Verdienste um Freiheit, Recht und Gerechtigkeit zuerkannt. Die Auszeichnung des Freiheitspreises, der 2021 an den Juristen, Autor und Journalisten Heribert Prantl gehen soll, besteht aus einer Urkunde, einem Gedenksiegel und einem Geldpreis in Höhe von 15.000 Euro. Die Anwesenheit des Bundespräsidenten Horst Köhler bei der Preisverleihung im Jahr 2009 unterstrich den Rang, der den Zwölf Artikeln innerhalb der Geschichte der Freiheitsbewegungen in Deutschland mittlerweile zugemessen wird.

Der Freiheitsbrunnen

Im Rahmen der Neugestaltung des Memminger Weinmarkts konnte 2014 dank einer großzügigen Spende der von dem Architekten und Künstler Andy Brauneis geschaffene Freiheitsbrunnen aufgestellt werden. An den Außenkanten der 250.000 Euro teuren Brunnenstele aus Bronze kann man in Kurzform die Beschwerden und Forderungen der oberschwäbischen Bauern lesen, die im März des Jahres 1525 im nahe gelegenen Haus der Kramerzunft unter der Federführung des Sebastian Lotzer von Horb abgefasst worden sind.

Der Namenzusatz

Im Juni 2020 hat der Memminger Stadtrat den Namenszusatz "Stadt der Freiheitsrechte" beschlossen. In diesem Namenszusatz soll sich die gewichtige Rolle, die die ehemalige freie Reichsstadt in der Geschichte gespielt hat, widerspiegeln. Zusätzlich wurde das Memminger Manifest unterschrieben, in dem sich die Stadt verpflichtet, sich für das Gedenken an die "Zwölf Bauernartikel" in besonderer Art und Weise einzusetzen. Unter dieser Prämisse könnte der Horber Gemeinderat mit Fug und Recht Sebastian Lotzers Geburtsort zur "Wiege der Freiheitsrechte" deklarieren.

Im Juli 2020 eröffnete Memmingens Oberbürgermeister Manfred Schilder am westlichen Ende des Weinmarkts gegenüber vom historischen Gebäude der Kramerzunft einen Info-Point, der in kompakter Form über die Ereignisse von 1525 informiert und Anstöße für eine vertiefende Beschäftigung mit den damaligen und heutigen Freiheitsanliegen geben will.

In dem Ausstellungsraum gibt es einen Film zu sehen, der über den Bauernkrieg, die Forderungen der Bauern und die historischen Umstände aufklärt. Auf den Fensterflächen des Info-Points sind Auszüge aus verschiedenen Menschenrechtsurkunden der vergangenen Jahrhunderte geklebt. Drei großformatige Infotafeln erläutern die "Zwölf Bauernartikel".

Namensschwindel?

Auf der zweiten Infotafel findet Horbs verlorener Sohn, der im Text allerdings zum Memminger gemacht wird, jetzt eine Würdigung, die man bislang dem Reformator Christoph Schappeler zukommen ließ: "Die Zwölf Artikel, verfasst vom Memminger Laienprediger Sebastian Lotzer, sind ein Meilenstein im Ringen um die Freiheitsrechte. Unter Berufung auf das Wort Gottes wird festgestellt, dass es Prinzipien des Rechts gibt, die durch kein lokales oder sonstiges Sonderrecht außer Kraft gesetzt werden dürfen. Gefordert wird die Legitimation und Beschränkung von herrschaftlicher Gewalt."

Lotzers zehn Artikel

Schon in den "Zehn Memminger Artikeln" hatte Sebastian Lotzer von Horb für die Bauern aus den 27 zur freien Reichsstadt Memmingen gehörenden Dörfern alle Beschwerden und Forderungen benannt, übersichtlich zusammengefasst und "nach Laut und Inhalt des göttlichen Wortes" begründet. Nachdem Lotzer zum Feldschreiber des Baltringer Haufens bestellt worden war, lud der Rat der reformierten Reichsstadt Memmingen im März 1525 die rund 50 Abgeordneten des Baltringer, Bodenseer und Allgäuer Bauernhaufens zu einer Versammlung in die Kramerzunftstube am Weinmarkt. Allein der Ort der Zusammenkunft spricht für die ordnende Hand des Feldschreibers Sebastian Lotzer, der seit 1521 als Mitglied der Memminger Kramerzunft in Erscheinung trat.

Politische Entscheidung

Im vergangenen November wurde das Haus der Kramerzunft, das die Zunftgenossen 1479 um 460 Gulden von dem Memminger Bildhauer Ivo Strigel erworben hatten, vom Bayerischen Landtag als "Ort der Demokratie" ausgezeichnet. An solchen Orten sollen spezielle Gedenkobjekte installiert werden, und in der zweiten Jahreshälfte 2021 soll das Haus der Kramerzunft zur Station einer Wanderausstellung in Sachen Demokratie werden.

Aktionsprogramme

Die Stadt Memmingen plant im Gedenken an die Ereignisse des Jahres 1525 noch weitere nachhaltige Aktionsprogramme, die denkmalpflegerische, gesellschaftspolitische, kulturelle und bildungsrelevante Aspekte einschließen. In diesen Programmen dürfte Sebastian Lotzer von Horb jedenfalls eine herausragende Rolle spielen. Man darf gespannt sein, was sich die Rathausverwaltung und der Gemeinderat in seiner Heimatstadt zum Jubiläumsjahr 2025 einfallen lassen.