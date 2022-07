1 Versprechen sich viel von der Neueröffnung des ehemaligen Thermenhotels in Bad Liebenzell (von links): Bürgermeister Roberto Chiari, Patrick Koch, Sina Dornbach, Raphael Koch und Christopher Koch. Foto: Freizeit und Tourismus GmbH

Die Liebenzeller Hoteliers-Familie Koch betreibt ab Herbst das ehemalige Thermenhotel. Es soll unter neuem Namen und mit neuem Konzept der Kurstadt wieder ein Vier-Sterne-Hotel bieten.















Bad Liebenzell - "Persönlich, familiär und individuell. Mit diesen Eigenschaften soll sich das Hotel auszeichnen", sagt Christopher Koch über das ehemalige Thermenhotel in Bad Liebenzell, das er zusammen mit seinen beiden Brüdern ab Herbst unter einem neuen Namen und mit einem neuen Konzept betreiben will. Es soll zu einem Vier-Sterne-Hotel werden. Bruder Patrick Koch ergänzt: "Das Hotel erhält zusätzlich ein Spezialitäten-Restaurant, ein Tagescafé und eine Bar als Treffpunkt im Nagoldtal und steht nicht nur den Hausgästen, sondern allen Bürgern und Gästen offen."

Name ist noch geheim

Der neue Name für das ehemalige Thermenhotel stehe zwar schon fest, man wolle ihn aber noch nicht verraten. Raphael Koch verdeutlicht aber: "Die Stadt Bad Liebenzell, aber auch die gesamte Region hat in den letzten Jahren viel für die Steigerung der Attraktivität getan, beispielsweise die Modernisierung und Erweiterung der Paracelsus-Therme, die begonnene Modernisierung des Kurhauses oder aber auch die umliegenden Kommunen mit der Errichtung des Aussichtsturms in Schömberg und des Baumwipfelpfades in Bad Wildbad. Wir glauben fest an eine weitere Belebung der Stadt und Steigerung der Gästezahlen. Den öffentlichen Anstrengungen und Investitionen müssen private folgen. Wir tragen hierzu nun unseren Teil bei."

Als erster Beherbergungsbetrieb der Bäderstadt schlug im Jahr 1415 die Geburtsstunde des Gebäudes, das die Geschichte von Bad Liebenzell bis heute prägt. Umrahmt von sprudelnden Heilquellen, malerischen Parks und einer 300 Jahre alten Lindenallee liegt das Hotel am Eingang zum weltweit einzigartigen philosophischen Sophi-Park und vereint historisches Gemäuer mit zeitgemäßer Architektur.

"Idealer Ausgangspunkt"

"Liebevoll eingerichtet in klassischem und modernem Design, bieten die Zimmer einen idealen Ausgangspunkt für eine vielseitige Freizeitgestaltung im Nordschwarzwald", schwärmt Sina Dornach, Geschäftsführerin der Freizeit- und Tourismus-GmbH Bad Liebenzell. Nach den umfangreichen Renovierungsarbeiten freut sie sich mit den drei Brüdern Patrick, Christopher und Raphael Koch, die perfekten Pächter für eines der Schmuckstücke Bad Liebenzells gefunden zu haben.

Bad Liebenzells Bürgermeister Robert Chiari unterstreicht: "Das Hotel liegt im Herzen unseres Kurparks und hat eine lange Tradition. Ich bin davon überzeugt, dass es große Strahlkraft besitzt – für die gesamte Region Nordschwarzwald. Dass wir mit den Gebrüdern Koch nicht nur drei sehr erfahrene Hoteliers, sondern auch echte Ur-Liebenzeller als Pächter für das Hotel gefunden haben, freut mich wirklich sehr."

In der fünften Generation

Seit 1870 ist die Familie Koch in Bad Liebenzell eng mit der Stadt und ihrer touristischen Entwicklung verbunden. Angefangen mit dem Unteren Badhotel mit Dependance (heutiger Standort der Paracelsus-Therme) über 1897 mit dem Klein-Wildbad (heute Café Badhaus 1897) bis hin zum Gasthof zur Sonne, später mit Gästeheim und heutigem Hotel Koch im Sonnenweg in Bad Liebenzell. Seit Anfang des Jahres führen die drei Brüder Patrick, Christopher und Raphael Koch den Familienbetrieb nun in der fünften Generation fort, nachdem die Eltern 40 Jahre das Hotel in der Liebenzeller Stadtmitte betrieben haben.