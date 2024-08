Therme in Bad Herrenalb: Wie ist der aktuelle Stand?

Therme in Bad Herrenalb

1 Ende 2025 soll die Siebentäler Therme wieder ihre Türen öffnen. Foto: Kugel

In der Sitzung des Bad Herrenalber Gemeinderats am Mittwochabend, 7. August, gibt’s Ausführungen zum Sachstand der Revitalisierung der Siebentäler Therme. Fest steht schon mal, dass die Gesamtkosten auf 15 005 000 Euro steigen.









Link kopiert



„Auf Antrag vom 7. Februar 2024 hat der Gemeinderat am 28. Februar 2024 dem Muster eines Projektstatusberichts zum Sachstand der Revitalisierung der Siebentäler Therme mit Änderungen zugestimmt“, informiert die Stadtverwaltung in der Sitzungsvorlage. Der Bericht werde regelmäßig in der ersten Sitzung nach einem Quartalsende vorgestellt. Die Geschäftsführerin der Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH, Karina Herrmann, kommt zur Sitzung im großen Sitzungssaal des Rathauses und gibt Erläuterungen.