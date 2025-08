Therme in Bad Herrenalb: Wenn Pfeiler gar nicht tragend sind

1 Die am 2. Januar 1971 eröffnete Siebentäler Therme gehört zu 100 Prozent der Stadt Bad Herrenalb. Foto: Kugel Wie sieht’s aktuell aus mit der Revitalisierung der Siebentäler Therme in Bad Herrenalb? Die Geschäftsführerin der Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH informierte die Stadträte.







Das Einjährige ist bereits vorbei. Am 4. Mai 2024 hatte die Siebentäler Therme zum letzten Mal geöffnet. Die Revitalisierung der Freizeiteinrichtung war am Mittwochabend wieder ein Thema in der Bad Herrenalber Gemeinderatssitzung. Wird doch der Projektstatusbericht regelmäßig in der ersten Sitzung nach einem Quartalsende vorgestellt.