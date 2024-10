Zum siebten Mal infolge erhält die Therme die begehrte Auszeichnung und rangiert damit in der höchsten Kategorie.

Bei der Prüfung erhielt das Solemar 94,8 Prozent der erreichbaren Ergebnisse. Kurgeschäftsführer Markus Spettel nahm die Auszeichnung jüngst in Horben entgegen.

Alle drei Jahre werden die Thermen, die sich einer Überprüfung durch die Kontrolleure der Wellness Stars unterziehen, anonym, unangekündigt und unabhängig getestet.

Lesen Sie auch

Die Zertifizierung mittels des so genannten „Mystery Checks“ ist sehr umfangreich und beschreibt jeden Aspekt, den ein Gast bei seinem Besuch erlebt. Das beginnt bei der Präsentation und den Buchungsmöglichkeiten auf der Website des Solemars, reicht über das Ambiente in der Therme und der Saunalandschaft bis hin zur Beratung und den Anwendungen im Wellness-Bereich.

Das Solemar konnte mit dem Gesamteindruck und der Vielzahl der Angebote überzeugen. In seinem Bericht stellt der Mystery Gast, der vom TÜV Rheinland entsandt wird, „viel Liebe zum Detail“ fest. „Der Sauna- und Anwendungsbereich ist (…) gut besucht, dennoch herrscht eine angenehme und erholsame Atmosphäre.“

Ansporn für die Zukunft

Dank des Berichts erfährt das Team des Solemars, an welcher Stelle die Leistung noch weiter optimiert werden kann. Die Umsetzung wird im Rahmen der Rezertifizierung überprüft. Zwar ist das Siegel drei Jahre gültig, was aber nicht ausschließt, dass zwischen den Zertifizierungen ein Tester die Therme unangekündigt inkognito überprüft. Kurgeschäftsführer Markus Spettel unterstreicht den sehr hohen Qualitätsanspruch: „Es ist in unserer Unternehmensphilosophie verankert, dass wir einen sehr guten Eindruck bei unseren Gästen hinterlassen wollen. Unabhängig vom Siegel.“ Aufgrund dessen sei die unabhängige Überprüfung durch ein Expertengremium eine wichtige Maßnahme zur Qualitätssicherung.

Seit 20 Jahren

Nach der Verleihung der Wellness Stars sagte Spettel: „Das gesamte Team des Solemars gibt Tag für Tag das Beste für unsere Gäste. Daher freuen wir uns außerordentlich, dass wir seit über 20 Jahren ununterbrochen zu den besten Thermen Deutschlands gehören.“