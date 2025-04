Windpark Bad Wildbad Wie läuft es auf der Windrad-Baustelle am Kälbling?

Lange war es still um den Windpark am Kälbling, jetzt soll es jedoch ganz schnell gehen: Alle wichtigen Teile sind geliefert. Am Zeitplan ändert auch eine leichte Verzögerung aufgrund der Wetterverhältnisse nichts.