Therapien bei Frauen: Eva Biringer spricht in Lörrach über Fehler der Medizin

Eva Biringer hat sich mit dem Thema Frauen und Schmerz auseinandergesetzt. Und darüber ein Buch geschrieben. Dies stellt sie in Lörrach vor.
Männer sollen stark sein, Frauen sind es angeblich nicht. Dabei bekommen sie Kinder und schmerzhafte Perioden, sie leiden häufiger an chronischen Schmerzen und sind stärker von häuslicher und sexueller Gewalt betroffen. Gleichzeitig wird ihr Schmerz weniger ernst genommen. Mit ihrem Buch „Unversehrt“ legt Eva Biringer den Finger in die Wunde. Zur Lesung kommt sie nach Lörrach. Wir unterhielten uns mit ihr im Vorfeld.