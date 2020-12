Therapie mit Hund Katharina Locher und Ella sind in Balingen immer im Einsatz

Die Idee mit dem Therapiehund habe sie von Anfang an im Hinterkopf gehabt. Sie habe sich für die Arbeit der Rettungshunde, der Blindenführer, interessiert. In jener Zeit hatte sie in der Geriatrie gearbeitet. Sie fragte in der Einrichtung nach, ob sie ihren Welpen einmal mitbringen dürfe. Sie durfte, und es war eine durchweg positive Erfahrung: "Beim nächsten Termin haben alle nach dem Hund gefragt."

Danach habe sie sich im Internet schlau gemacht, sei auf ein Hundezentrum im Schwarzwald gestoßen, wo eine solche Ausbildung angeboten wurde. "Eine Stunde Fahrt", sagt sie. "Das war machbar."

Ella ist deutschlands erster Gluten-Hund

Zunächst fand ein Wesenstest statt, es gab verschiedene Aufgaben zu bewältigen. Danach folgten Grundausbildung, Tageskurse, Seminare. Der Hund lernte beim TeamCanin, ohne Leine bei Fuß zu laufen, Longieren, auf seiner Decke zu bleiben, wurde als "Sniffle-Dog" trainiert – auf Gluten. "Ella war der erste Gluten-Hund in Deutschland", sagt Katharina Locher, die sich auch in der Zöliakie-Selbsthilfegruppe engagiert. Sie könne zum Beispiel bei Kartoffelchips erkennen, ob Gluten drin ist.

Aber bis zum fertig ausgebildeten Therapiehund war es ein weiter Weg: "Ella" musste mit Rollstühlen und Rollatoren vertraut gemacht werden, mit Patienten, die schwere neurologische Störungen haben, mit Kathetern, Aufzügen und Rolltreppen. In Einzelstunden lernte sie es bei Hundetrainer Matthias Mück. Eine einheitliche Ausbildung "mit Zertifikat", sagt Katharina Locher, gebe es in Deutschland allerdings nicht.

Das Team kommt bei allen gut an

Sie erzählt von einer Friseurin, die sie in einem Heim behandelt hat. Die Frau sei stark dement gewesen, der Umgang mit ihr war schwierig, eine Kommunikation fand kaum statt. "Blöder Hund" habe die Frau gesagt – bis sie das weiche, lange Fell spürte. Da habe sie sich erinnert an ihre Arbeit von früher: "Komm, wir machen dir jetzt eine ganz schicke Frisur." Und sie bürstete den Hund mit Leidenschaft.

Viele Erfahrungen wie diese hat Katharina Locher im Lauf der Jahre gemacht und dokumentiert. Gewöhnlich arbeitet sie mit einem Sitzkreis, übt Feinmotorik, Memory, Geschicklichkeit, Konzentration und Zuwendung. Stellt Fragen: Wie alt werden Hunde? Was muss man mit einem Hund alles tun? Was macht ein Jagdhund, ein Blindenhund? Viele Heimbewohner würden sich noch gut erinnern: "Ich hatte auch mal einen Hund." Manche von ihnen hätten auf einem Bauernhof gelebt, seien mit Hunden aufgewachsen.

Kommunikation auf einer anderen Ebene

"Ella" bringt im Sitzkreis auf Zuruf Holzfiguren, legt sie ins Körbchen. Holt den Ball, wenn er runterfällt. Dreht an der Plastikflasche, in die ein Senior ein Leckerli gesteckt hat, bis es rausfällt. Spielt mit Wäscheklammern. Lässt sich anfassen und streicheln. "Die Motivation ist anders, wenn der Hund mit im Spiel ist", sagt Katharina Locher. Die Kommunikation finde auf einer anderen Ebene statt.

Am Ende einer Therapiestunde sei "Ella" "platt", sagt Locher. Aber sie habe großen Spaß an der Arbeit mit den Heimbewohnern. Genau wie sie Spaß habe an den Ausfahrten mit dem Wohnmobil, am Wandern, am Schwimmen. Nur mit Kindern könne sie nicht so gut umgehen. Vielleicht, weil die eigenen beiden Kinder damals, als "Ella" ins Haus kam, fast schon zu groß waren für einen Hund.