In Altensteig fand ein Themenmarkt mit der Abgabe von Kürbissetzlingen statt.

Das herrliche Wetter lockte am Samstagvormittag Jung und Alt zum Einkauf auf dem Altensteiger Wochenmarkt. Die Auswahl an regionalen Erzeugnissen war groß. Die Angebote reichten von Obst und Gemüse über Brot und Wurst bis zu Käse und Feinkost.

Vertreten war auch der örtliche Obst- und Gartenbauverein mit der kostenlosen Verteilung von 150 Kürbissetzlingen aus der Überberger Gärtnerei Kaiser. Wer sie im Sommer hegt und pflegt, damit sie kräftig wachsen, dick und schwer werden, hat die Chance, bei der Prämierung auf dem Bauernmarkt am 20. September prämiert und vom Werbering belohnt zu werden.

Weißwurstfrühstück und Flyer

Der Obst- und Gartenbauverein lud am Samstag an seinem Stand zu einem Weißwurstfrühstück ein, verteilte Flyer und würde sich über weitere Mitfahrer zum Jahresausflug im Juli an den Bodensee mit Besichtigungen und einer Schifffahrt auf dem Schwäbischen Meer freuen.

Der nächste Themenmarkt in Altensteig findet am 14. Juni statt. Er steht unter der Überschrift „Erdbeeren und Schinken“. Zeitgleich wird dann zum ersten von drei kostenlosen Marktfrühstücken an langen Bankreihen eingeladen.