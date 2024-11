Themenabend der SPD: „Nur Bildung führt zum Menschsein“

1 Pascal Conzelmann (links) gemeinsam mit dem Referenten des Abends, Ulrich Nanko Foto: Demmer

Zu einem Themenabend über Hegel, Marx und „ihre Kumpels“ hatte die SPD ins „Alt Ebingen“ eingeladen. Die Teilnehmer wollten intellektuell vorglühen und dies fernab von allen aktuellen parteipolitischen Widrigkeiten.









„Wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht“, begann der Balinger Doktor der Philosophie, Ulrich Nanko, provokant seinen Vortrag vor der heterogenen Zuhörerschaft. Dies allerdings nur, um eben diese These sofort wieder ins Reich des unsympathischen Egoismus zurückzuschicken und zu widerlegen.