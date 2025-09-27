Themen für Haushalt: Das steht auf dem Wunschzettel des Lehengerichter Ortschaftsrats

Früh übt sich: Der Lehengerichter Ortschaftsrat hat seine Anliegen für den städtischen Haushalt 2026 vorberaten. Eine Maßnahme steht zum wiederholten Male ganz oben auf der Liste.
Gäbe es so etwas wie ein Lehengerichter Haushalts-Bingo, sollten die Spieler Trinkwasserversorgung auf ihre Karte schreiben. Wenn der Ortschaftsrat in die Haushaltsberatungen einsteigt, dauert es nicht lange, bis dieser Begriff fällt. Auch 2026 genießt die Wasserversorgung im Außenbereich für den Ortschaftsrat wieder höchste Priorität.